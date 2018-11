En Californie, le bilan monte à 59 morts

Les incendies, qui ont fait au moins 59 morts selon un nouveau bilan, continuaient mercredi à ravager la Californie, où les autorités accentuaient leurs efforts pour retrouver la trace de quelque 130 personnes toujours portées disparues.

«Les restes de huit nouvelles victimes ont été retrouvés» mercredi à Paradise, petite ville du nord de la Californie frappée de plein fouet par les flammes le 8 novembre, «ce qui porte le total à 56», a annoncé le shérif du comté de Butte, Kory Honea.

«Nous pensons en avoir identifié 47, mais nous attendons une confirmation ADN», a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse, annonçant que du matériel de pointe permettant des analyses ADN ultra-rapides était en train d'arriver sur place. «A partir de demain, tous ceux qui pensent qu'un membre de leur famille a péri peuvent venir nous fournir un échantillon d'ADN», a souligné le shérif, qui veut donner la priorité à la recherche des victimes du «Camp Fire», l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de cet Etat de l'ouest américain.

Les effectifs des secours consacrés à cette tâche ont été presque doublés et à présent 461 personnes, aidées de 22 chiens spécialisés dans la recherche de restes humains, sont déployées sur le terrain. Les policiers ont également réussi à localiser plus de 200 personnes qu'ils croyaient manquantes, s'est félicité le shérif.

Mercredi soir, quelque 130 personnes restaient toutefois portées disparues, surtout des personnes âgées originaires de Paradise, ville prisée des retraités et presque entièrement détruite par l'incendie, qui a brûlé au moins 56'000 hectares.

A plusieurs centaines de kilomètres au sud, près de Los Angeles, le «Woolsey Fire» a ravagé près de 40'000 hectares et fait au moins deux morts. Un troisième corps, dont le décès serait «apparemment lié à l'incendie» a été découvert mercredi dans une maison calcinée, a indiqué la police du comté de Los Angeles.

Le feu s'est déclaré la semaine dernière près de Thousand Oaks. L'incendie s'est rapidement propagé et a atteint la célèbre station balnéaire de Malibu, à l'ouest de Los Angeles, où l'ordre d'évacuation a été levé mercredi dans certaines zones. Donald Trump a assuré mercredi la population californienne de son soutien dans un message sur Twitter.

Just spoke to Governor Jerry Brown to let him know that we are with him, and the people of California, all the way!