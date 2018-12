En RDC, un climat chaotique autour des élections

La pluie est perçue comme une bénédiction par les Congolais. Le déluge qui s’est abattu sur Kinshasa, la capitale, peu avant l’ouverture des bureaux de vote, n’a pas découragé les électeurs. Les plus matinaux pataugent dans les flaques et la boue dès l’aube. «Enfin nous votons!» s’exclame une jeune fille en exhibant fièrement son doigt teinté d’encre indélébile. La «machine à voter» électronique, surnommée «machine à tricher» par l’opposition, ne l’a pas intimidée. «C’est facile à utiliser, dit-elle. J’ai quand même vérifié que le bulletin papier correspondait bien à ce que j’avais choisi.»

Le scrutin est important, et historique, puisqu’il désignera le successeur de Joseph Kabila à la tête du pays. Petit à petit, alors que le ciel se dégage, de longues files se forment devant les centres de vote, et ne cessent de grossir. «Certaines personnes prennent beaucoup de temps», admet un observateur de la majorité présidentielle, dans le quartier de la Gombe, où le président Joseph Kabila et son «dauphin», Emmanuel Ramazani Shadary, ont voté dimanche matin. «Surtout les personnes âgées. Certaines doivent se faire aider, mais sont méfiantes car elles craignent qu’on influence leur vote.»

Problèmes techniques et logistiques

À l’exception de quelques incidents – du matériel électoral a été brûlé dans un bureau de vote – à Kinshasa, le scrutin se déroule dans le calme dans la plupart des quartiers. Mais les problèmes techniques et logistiques sont nombreux. Des machines à voter tombent en panne ou à court de batterie, des électeurs ne trouvent pas leur nom sur les listes. Certains, après avoir épluché des centaines de patronymes et de photos, se découragent. «J’ai trouvé ma sœur, mon oncle, mon père, sur la liste, mais mon nom n’est pas là, dit un jeune homme dans le quartier populaire de Bandal. Je n’ai plus qu’à rentrer chez moi. On m’a empêché d’exercer mon droit!» Et les retards s’accumulent. Dans le quartier de Limete, bastion de l’opposition, les listes d’électeurs ne sont pas là. C’est finalement Corneille Nangaa, le président de la commission électorale (Ceni), qui les amène lui-même en fin de matinée, sous les chants hostiles de la foule. Certains bureaux n’ouvrent pas avant la fin d’après-midi. C’est la cohue. «À quelle heure va-t-on terminer?» s’emporte William Kapenga, un habitant du quartier, enregistré dans un bureau de vote non loin de la maison de l’opposant historique défunt, Etienne Tshisekedi, dont le fils, Félix Tshisekedi, est candidat à l’élection présidentielle. «Tous ces problèmes, c’est une manœuvre du pouvoir pour faire gagner leur candidat, ou pour tout annuler ensuite, en disant que trop de gens n’ont pas voté.» Alors que la nuit tombe sur Kinshasa, le vote se poursuit.

Risque de contestation

Les nombreux problèmes organisationnels risquent d’entacher la crédibilité du scrutin. La surveillance de ce dernier repose principalement sur la conférence épiscopale de l’Église catholique congolaise, qui a été très impliquée dans la médiation de la crise politique et la mobilisation de la population pour la tenue de cette élection, reportée à plusieurs reprises depuis 2016. Avec 40'000 observateurs répartis à travers le pays, elle espère se poser en rempart de la démocratie. Mais le risque de contestation des résultats est important. La population congolaise a placé tant d’espoirs dans cette élection qu’elle aurait du mal à supporter le sentiment de se la faire voler. (24 heures)