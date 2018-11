En Scandinavie, on ne plaisante pas avec les deniers publics

Sous d’autres cieux, les conseillers administratifs genevois épinglés par la Cour des comptes sur leurs notes de frais auraient été contraints de démissionner. En Suède, comme en Norvège et au Danemark, l’exemplarité et la transparence sont de mise. Et non négociables. Élus et fonctionnaires se savent surveillés, notamment par les médias. Qu’importe la somme, au moindre écart, ils sont cloués au pilori.

Certains ministres, comme la sociale-démocrate Mona Sahlin en 1995, l’ont appris à leurs dépens. Alors numéro deux du gouvernement suédois, elle a été priée de faire ses cartons pour avoir réglé quelques courses, dont deux barres chocolatées (suisses!) et des couches pour bébé, avec sa carte de crédit de fonction. En 2006, c’était au tour de deux ministres conservatrices de plier bagage. L’une pour ne pas s’être acquittée de la redevance audiovisuelle pendant seize ans, l’autre pour avoir omis de déclarer sa baby-sitter aux impôts.

Transparence suédoise

En Suède, l’offentlighetsprincipen (le «principe de transparence»), institué en 1766 et inscrit dans la Constitution depuis 1949, permet à n’importe quel habitant du royaume d’avoir accès à tous les documents publics, y compris aux notes de frais des élus, à condition d’en faire la demande auprès de l’administration concernée. Certains tabloïds comme l’«Expressen», à l’origine du «scandale Toblerone», ont même des journalistes spécialisés dans le contrôle des dépenses des personnes occupant une fonction officielle rémunérée par l’État.

Droit de savoir norvégien

En Norvège, un des pays les plus en pointe en matière de transparence financière et de lutte contre la corruption, n’importe quel contribuable a le droit de savoir combien un voisin, ou une personnalité, a déclaré comme revenu imposable, le montant de sa fortune personnelle et celui de ses impôts. Et ce, en vertu d’une tradition qui remonte à 1863. Par ailleurs, les élus ont l’obligation de consigner les reçus de leurs notes de frais dans un fichier accessible en ligne à toute la population. Autant dire que tout faux pas se paie au prix fort. En 2015, Trude Drevland, la maire de Bergen, deuxième ville de Norvège, a ainsi été obligée d’écourter sa carrière politique pour avoir accepté une croisière de quarante-huit heures, d’une valeur de 11 500 francs, à bord du paquebot Viking Star. L’affaire, révélée par la presse locale, a suscité un tollé national.

Tolérance zéro danoise

Le Danemark, lui, s’est doté d’un National Audit Office chargé de surveiller la gestion de l’argent public. Si la publication du patrimoine des élus n’est pas une obligation, la majorité des parlementaires se livre volontiers à cet exercice, dans un souci de transparence. Les ministres sont également encouragés à publier leurs dépenses mensuelles, leurs budgets de voyage et les montants des cadeaux qu’ils reçoivent. Les médias, qui ont révélé un bon nombre de fraudes présumées, jouent aussi un rôle central dans ce système. Dans ce pays qui applique la tolérance zéro, plusieurs maires ont été contraints de quitter leurs fonctions pour avoir payé une note de restaurant entre amis ou un trajet personnel en taxi avec l’argent du contribuable.

Aux premières places

Ces pays d’Europe du Nord qu’on érige en modèles de vertu ne sont pas pour autant tout blancs. À commencer par la Suède, où des personnalités du monde des affaires ont été éclaboussées dans l’affaire des «Panama Papers». Reste que ces États septentrionaux se hissent régulièrement aux premières places des pays les moins corrompus au monde recensés par l’ONG Transparency International, aux côtés de la Suisse… Mais c’était en 2017. Notre pays pointait alors au troisième rang de ce classement, à égalité avec la Norvège et la Finlande, et juste derrière le Danemark et la Nouvelle-Zélande, l’élève modèle de ce top 10. Les affaires genevoises viendront-elles jouer les trouble-fêtes dans le classement 2018, révélé au printemps prochain? (24 heures)