En coulisses, on s’interroge sur la réponse du Kremlin aux accusations

«Des faits et des preuves plutôt que des accusations lancées aux médias!» Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, ne cache pas sa colère après les nouvelles allégations occidentales sur les cyberattaques du Kremlin. À Moscou, dès jeudi, les autorités ont dénoncé «l’espion mania» qui se serait emparée de l’Europe et des États-Unis. Mikhaïl Bogdanov, lui, s’exprimait vendredi sur l’île grecque de Rhodes, où Vladimir Iakounine, ex-espion et proche du président Vladimir Poutine, organise comme chaque automne un forum consacré au dialogue entre civilisations. Dans les panels de discussion et autour des cafés se retrouvent une partie de l’élite russe et de prestigieux invités étrangers.

«Chez vous, le message est toujours le même: la Russie nous attaque par différents moyens! Pures provocations… pour perpétuer les tensions.»

Elena Chebankova, Chercheuse

«Le problème, c’est de réfléchir à la relance du dialogue entre Europe et Russie malgré toutes ces actualités de crise qui, régulièrement, compliquent la situation», regrette en marge des débats Sergueï Markedonov, un spécialiste des relations internationales. Comme beaucoup d’intervenants russes, il se méfie des nouvelles allégations venues des Pays-Bas et des États-Unis. «Ukraine, Syrie, dopage, influence électorale… Les Occidentaux ne cessent de trouver de nouveaux sujets pour nous critiquer et nous sanctionner», glisse une voix proche des autorités. «Chez vous, le message est toujours le même: la Russie nous attaque par différents moyens! Pures provocations… pour perpétuer les tensions», dénonce la chercheuse Elena Chebankova.

«Le problème, c’est de réfléchir à la relance du dialogue entre Europe et Russie malgré toutes ces actualités de crise qui, régulièrement, compliquent la situation.»

Sergueï Markedonov, Spécialiste des relations internationales

Le doute s’installe

En coulisses, les voix ne manquent pourtant pas parmi les Russes, au forum de Rhodes comme à Moscou, pour s’interroger sur la version donnée par le Kremlin en réponse aux dernières accusations occidentales. Sur les allégations de cyberattaques comme sur l’affaire de l’empoisonnement en Angleterre de l’ancien espion Sergueï Skripal, le doute s’est bel et bien installé. Personne ne le dit ouvertement, mais le confie à demi-mot. Rares sont ainsi ceux à croire à la version du Kremlin, relayée par les télévisions publiques, sur les deux Russes soupçonnés par Londres d’avoir empoisonné Sergueï Skripal. Les autorités veulent faire croire que c’étaient des businessmen injustement mêlés à cette affaire. Les informations révélées depuis sur eux tendent à confirmer que c’étaient bel et bien des agents russes. «On sait qui est proche de la vérité dans cette histoire…» confie dans un sourire l’un des participants russes au forum de Rhodes qui, comme beaucoup d’autres, s’interroge sur le non-professionnalisme de l’attaque menée en Angleterre.

Logique de confrontation

«Il y a sans doute eu une erreur quelque part. Ou ils se sont trompés», reconnaît Vladimir Iakounine, qui sait de quoi il parle: sous l’URSS, bien avant de rejoindre l’élite poutinienne et d’être le chef d’orchestre du forum de Rhodes, «j’étais moi-même un opérateur». Une litote pour rappeler son passé dans les services d’espionnage. «Une possibilité, dans l’affaire Skripal comme pour les cyberattaques, c’est que ce soit le résultat des luttes au sein même du Kremlin et autour: l’un des clans les plus durs a ordonné ces opérations au mépris des clans des libéraux», souffle un proche de Vladimir Iakounine. «Au final, le résultat est très étrange… et permet aux plus durs d’entretenir la logique de confrontation avec l’Occident.»

«Ces affaires permettent d’entretenir la logique qui, en dix-huit ans de règne de Vladimir Poutine, maintient une même élite au pouvoir.»

Alexeï Malashenko, Chercheur

Au forum de Rhodes, ces sujets ne sont pas directement abordés lors des discussions publiques. Priorité au travail de fond pour trouver des nouveaux vecteurs de dialogue et se projeter dans l’avenir. «Difficile mission quand la communication du Kremlin opère comme à l’époque soviétique», regrette un observateur européen. «À chaque nouvelle preuve venue des États-Unis ou d’Europe et mettant à mal la version russe, Moscou sort une autre version supposée écraser la précédente. Mais sans remise en cause interne. Et avec toujours le même message lancé aux Occidentaux: on fait chez vous ce qu’on veut, où on veut, comme on veut…»

Pour le chercheur russe Alexeï Malashenko, rare voix critique invitée à Rhodes, les affaires Skripal et des cyberattaques sont «en fait typiques du Kremlin. Ils savent que tout le monde sait qu’ils sont derrière mais ne reconnaîtront jamais les faits. Au contraire, cela permet d’entretenir la logique qui, en dix-huit ans de règne de Vladimir Poutine, maintient une même élite au pouvoir: utiliser la force en politique étrangère pour convaincre les Russes de minimiser les problèmes internes, économiques et sociaux.» Et donc de prolonger les années Poutine…

(24 heures)