En route pour le G20, l'avion de Merkel fait demi-tour

L'avion de la chancelière allemande a du interrompre son vol pour l'Argentine et se poser à Cologne.

«A la suite d'un problème technique, l'avion gouvernemental a atterri en toute sécurité à Cologne il y a quelques minutes», a-t-elle indiqué vers 21h20.

La chancellerie n'a pas précisé quand Angela Merkel pourrait reprendre son voyage vers Buenos Aires. Mais selon l'agence DPA, qui voyage avec la chancelière, elle doit monter dès jeudi soir dans un autre avion pour rejoindre le G20.

L'avion, un Airbus A340-300 baptisé Konrad Adenauer du nom du premier chancelier allemand d'après-guerre, a été accueilli sur le tarmac par des camions de pompiers, selon DPA.

Atterrissage brusque

Toujours selon l'agence allemande, le capitaine a informé vers 20h30 les passagers devoir faire route sur Cologne parce qu'un problème technique a provoqué l'arrêt de plusieurs systèmes électriques.

«Vous n'avez sinon aucun soucis à vous faire, nous allons atterrir en toute sécurité à Cologne», a-t-il dit.

L'avion a fait demi-tour au dessus des Pays-Bas et s'est rendu à Cologne car c'est là que ce trouve la base de l'appareil ainsi que le seul avion de remplacement, précise DPA.

#Breaking: German Chancellor Angela #Merkel Stranded in "Cologne" after plane breaks down, makes emergency landing on way to #G20 summit! pic.twitter.com/uE5r9twxev