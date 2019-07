En six mois, 663 personnes ont été exécutées

RDCongo En RDC, des massacres ont été commis par des agents de l'Etat, des milices ou des rebelles. Pami les nombreuses victimes, des enfants dont certains n'avaient pas 8 ans. Plus...

RDC L'ex-chef de guerre est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le nord-est de la RDC entre 2002 et 2003. Plus...