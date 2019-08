En visite à El Paso, Trump vante sa popularité

Parti au Texas pour rencontrer des victimes de la fusillade meurtrière d'El Paso, le président américain Donald Trump a rendu hommage aux médecins et infirmiers d'un hôpital. Il a ensuite dérivé hors de ce moment solennel pour leur mentionner ses nombreux supporteurs dans la ville.

Trump bragged about his rally crowd size and called Beto O’Rourke crazy while visiting with El Paso hospital staff pic.twitter.com/m0YTf7UJYp