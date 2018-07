Enfants dans une grotte: les scénarios possibles

Retour à l'alimentation, cours accéléré de plongée malgré le stress de retourner dans l'eau... L'opération d'évacuation des douze enfants et de leur jeune entraîneur, coincés depuis dix jours dans une grotte en Thaïlande, est risquée et plusieurs scénarios sont possibles.

Une sortie rapide?

Les secouristes estiment d'ores et déjà que leur évacuation dès mardi est peu probable, mais ils attendent l'évaluation des médecins-plongeurs dépêchés dans la grotte auprès d'eux.

La première étape est de leur redonner des forces, les enfants n'ayant pas mangé depuis des jours. Mais leur réalimentation doit être progressive car ils peuvent sinon être pris de nausées, insistent les secouristes.

Ensuite, ils devront être entraînés à parcourir plus de quatre kilomètres de boyaux étriqués, dont de larges portions inondées pour lesquelles ils seront équipés de bouteilles d'oxygène.

«Faire de la plongée sous-marine dans des grottes est très technique, et dangereux, surtout pour des plongeurs débutants. Donc il vaut peut-être mieux les assister dans la grotte jusqu'à ce qu'ils puissent être sortis par d'autres moyens», analyse depuis les Etats-Unis Anmar Mirza, coordinateur de la Commission nationale américaine de sauvetage souterrain, interrogé par l'AFP.

Un plongeur chevronné met six heures pour parcourir cette distance, ont précisé les secouristes.

The cave is flooded in may parts. The only way to access the boys' location (Pattaya Beach) on the left is through a tunnel full of water, approx. 10KM from the entrance. So only the skilled divers can access it, hence it took 8-9 days to reach that point. pic.twitter.com/j9zz1yLP3M