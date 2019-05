Entre essor et traditions, le «lion africain» joue son destin

Au loin, les escarpements du Gheralta s’enflamment au soleil couchant. En quelques heures de route seulement, des paysages époustouflants ont défilé le long de la sublime route qui rallie Aksoum à Adigrat, au nord du Tigré, à quelques dizaines de kilomètres de l’Érythrée. Reliefs vallonnés, collines couvertes d’eucalyptus, piton rocheux qui se détache au loin. Puis, cette vision incroyable: un panorama montagneux qui, dans la brume de fin d’après-midi, dessine jusqu’à onze niveaux d’horizon! C’est ça, l’Éthiopie des hauts plateaux. Celle qui, au nord-est, finit par plonger vers la dépression du Danakil à 136,8 mètres en dessous du niveau de la mer. Et vaut à l’ancienne Abyssinie le joli surnom de «toit de l’Afrique», avec 65% du massif africain qui se situe sur son territoire.

Cette topographie traversée par le grand rift - 6000 km d’une faille tectoniques reliant la Syrie au Mozambique - a hissé la capitale Addis-Abeba à 2500 mètres d’altitude. Elle a tracé, il y a des millénaires, les contours de vastes étendues arables, creusé des vallées somptueuses, façonné des canyons arides, ciselé des roches grises, jaunes, ocres… Sitôt la saison des pluies (mi-juin à mi-octobre) terminée, elle garantit, surtout, des températures agréables, conditions idéales pour la découverte de ce pays surprenant - le deuxième plus peuplé d’Afrique, avec ses 107 millions d’habitants -, à la fois fer de lance d’un continent en plein développement et berceau de l’humanité bordé par l’Érythrée au nord, Djibouti et la Somalie à l’est, le Kenya au sud, le Soudan du Sud et le Soudan à l’ouest.

Le vent en poupe

À la corne d’un continent en pleine mutation, au carrefour d’intérêts géostratégiques internationaux, l’Éthiopie a désormais le vent en poupe. Et constitue l’une des plus fascinantes (et méconnues) destinations au monde. Quelques heures dans le pays suffisent ainsi à faire voler en éclats des clichés qui ont la vie dure. Famine, sida, pauvreté, guerres… L’Éthiopie d’aujourd’hui tourne toujours plus la page des fléaux qui l’ont longtemps propulsée à la une des médias. Ceux qui, ponctuellement encore, distillent des doutes légitimes quant à sa «stabilité» politique tout juste esquissée. Et pourtant! Du système quasi féodal qui régissait le pays il y a quelques décennies, ce «lion africain» n’a de cesse de se propulser dans le XXIe siècle. En dix ans, il a doublé son PIB et fait reculer son taux de pauvreté de 44% en 2000 à 23,5% en 2016. D’abord, sous le joug répressif piloté par l’ethnie minoritaire des Tigrés. Depuis peu, grâce à l’action de son jeune et nouveau premier ministre Abiy Ahmed (43 ans), issu pour la première fois du peuple majoritaire des Oromos. Né d’un père musulman et d’une mère chrétienne orthodoxe – les deux principales confessions qui se partagent le profil religieux du pays avec une petite portion d’animistes –, ce téméraire est au pouvoir depuis avril 2018. Il a été porté par un mouvement contestataire tel que le pays n’avait plus connu depuis la chute du Derg, le gouvernement militaire socialiste tombé au début des années 1990.

En quelques mois, l’élu a fait preuve d’une volonté de changement inédite, lançant un processus de paix avec le frère ennemi érythréen, conduisant à un train d’enfer des réformes, libérant des milliers d’opposants de geôles longtemps tenues secrètes, embastillant des hauts fonctionnaires soupçonnés de corruption. Il y a quelques semaines, il s’est aussi engagé à trouver une solution avec l’Égypte et le Soudan autour du conflit des eaux du Nil provoqué par le grand barrage de la Renaissance, la plus grosse installation hydroélectrique du continent en construction au nord et qui menace d’assécher les pays voisins.

Équilibres encore fragiles

À ce jour, rien n’est gagné. Les équilibres sont fragiles et les menaces de renversement politique réelles. Mais, porté par l’afflux de capitaux étrangers – surtout chinois qui en ont fait l’une des têtes de pont de la conquête économique du continent –, le pays aux 80 ethnies défend l’une des plus importantes économies subsahariennes, avec une croissance de 10% par année et la privatisation de nombreuses entreprises d’État. En Afrique, ce boom fait de l’Éthiopie l’une des régions les plus ambitieuses en termes de virage écologique. Et lui permet, avec un bond de 48,6% enregistré l’an dernier, d’afficher la meilleure croissance touristique au monde.

Autant de changements qui laissent l’avenir ouvert à toutes les hypothèses. «Personne ne peut dire où tout cela mènera», explique Luigi Cantamessa, ancien guide et grand spécialiste du pays. Avec sa collègue Ana Inaudi, il a fondé l’agence genevoise Géo-Découverte. Il est l’un des premiers Occidentaux a s’y être établi pour développer le tourisme ou accompagner les expéditions scientifiques dans le sillage des expéditions d’Haroun Tazieff. Installé la moitié de l’année dans la région du Tigré, il jouit d’une position aux avant-postes. «La seule chose qui est claire, c’est que dans ce pays figé dans l’Ancien Testament, dans des techniques qui n’ont souvent pas évolué depuis le Moyen Âge, le simple mot de changement fait peur! Le premier ministre va vraiment devoir jouer finement.»

Signe que les choses bougent, les médias étrangers obtiennent, par exemple, plus facilement un visa. À l’instar de «24 heures» et d’autres journaux romands, autorisés fin 2018 à venir tâter le pouls du changement, invités par des professionnels du tourisme, par la mission éthiopienne à l’ONU et par la compagnie aérienne nationale Ethiopian Airlines. «Jusqu’à peu, la venue de journalistes étrangers était quasi impossible; on sent une volonté certaine de détendre la liberté d’expression, confirment des diplomates et correspondants étrangers rencontrés dans la capitale. Mais seul le temps dira si ce mouvement est sincère ou s’il s’agit d’effets d’annonce.» Le temps et le prochain scrutin électoral, fixé à 2020.

Entre modernité et traditions

Toutes ces réalités politiques et chiffrées, le voyageur qui a soif de paysages impressionnants, de surprises archéologiques ou d’approches plus ethnographiques ne les perçoit pas tout de suite. Elles lui garantissent un confort inhabituel en Afrique pour ses déplacements ou points de chute. Régulièrement, il voit les chantiers se multiplier, le réseau routier ou ferroviaire se déployer, les infrastructures s’améliorer. Mais, au fil des pérégrinations, les époques ne cessent de s’entrechoquer. Sur la route, les porteuses d’eau et troupeaux d’animaux croisent autant de camions poussifs que de 4X4 rutilants. Dans les villages, quelques smartphones sortent des poches alors que les enfants chassent toujours stylos et bonbons. Car l’Éthiopie préservée du tourisme de masse reste celle du café, celle du rastafari, celle de notre ancêtre australopithèque Lucy ou, encore, le pays des églises monolithiques, de la reine de Saba et du dernier empereur Haïlé Sélassié renversé en 1974. Aux quatre coins du pays, le visiteur rencontre un peuple qui dépend à 80% de l’agriculture, assure son seul repas quotidien grâce à une entraide clanique restée intacte et accueille l’étranger avec autant de curiosité que de timidité.

Certes, de gros projets immobiliers sont menés. Un tram a été aménagé Addis-Abeba - siège de l’Union africaine et troisième ville diplomatique au monde, après New York et Genève. Mais la capitale reste, pour l’heure, une ville infernale et totalement désorganisée. Ailleurs dans le pays, une quinzaine de vastes et très modernes parcs industriels (technologiques, textiles, pharmaceutiques…) se sont disséminés pour écrire le premier chapitre d’une toute nouvelle ère industrielle. La majorité de la population, pourtant, continue à vivre un quotidien rythmé par les récoltes et les traditions tribales ou religieuses. Figé dans ses origines de peuple élu, fier de son histoire qui a fait du pays le deuxième État chrétien après l’Arménie, l’Éthiopien s’empare ainsi avec perplexité de cette récente modernité.

«Ces success stories sont motivantes mais ne sont qu’une goutte d’eau, assure Markos Hilina, guide francophone. Partout, manger reste le but essentiel. En milieu urbain, le chômage atteint 40%. Tant que l’éducation n’aura pas fait évoluer nos mentalités, tant que les prêtres continueront à dicter notre mode de pensée, la majorité d’entre nous passera à côté de tous ces changements. Le pays est sur la bonne voie mais… la route est encore longue.»

Un point de vue que partage Hagos Gebremariam, sociologue à l’Université d’Adigrat. «Les équilibres économiques, politiques, interethniques et sociaux sont secoués. L’enjeu, aujourd’hui, est d’éviter qu’une crise de croissance n’éclate et ne réveille des tensions, menaçant jusqu’à la cohabitation interreligieuse séculaire ou aux frontières du pays. Car de l’Éthiopie, dépend l’équilibre de toute l’Afrique.» D’où l’intérêt permanent que porte la communauté internationale à cette région du monde. Elle est, pour la Suisse, le premier partenaire commercial en Afrique de l’Est, avec près de 340 millions de francs d’échanges commerciaux et une vingtaine d’entreprises helvétiques présentes sur le territoire. La France, elle, y est venue encore récemment promettre aide et capitaux pour soutenir le développement - économique, touristique et social, puisque tout y est lié.

Les défis du développement

En mars justement, la promesse la plus ferme formulée par le président Emmanuel Macron touchait à la préservation du site de Lalibela, apothéose de tout périple à travers l’Éthiopie historique, celle où se déploie avec force une foi orthodoxe très vivante, gravée dans le basalte des envoûtantes églises monolithiques du site classé à l’Unesco et menacé de dégradation. Ces églises constituent le fleuron, unique au monde, d’une visite culturelle du pays. Le défi: concilier l’afflux touristique (37'000 visiteurs en 2017) avec la foi vibrante des centaines de pèlerins qui affluent régulièrement pour participer, drapés de blancs, aux nombreuses cérémonies religieuses qui s’y déroulent. Au milieu des croyants qui prient ou entrent en transe, toute visite de ce lieu saint devient très vite bouleversante. Qu’en sera-t-il si le boom touristique se poursuit? La grogne monte.

Et comment protéger ce patrimoine sitôt que le moindre clou ne peut être planté dans les murs? «C’est peut-être ici que l’on mesure le plus les contradictions de mon pays et les enjeux à résoudre, confie Markos, le guide. À Lalibela, l’étranger est toujours le bienvenu parce que, outre les devises qu’il amène, la population n’a en réalité pas compris que l’on puisse venir pour une autre raison que religieuse. Le seul souci des fidèles est, en fait, que l’on touche aux murs sacrés ou qu’une personne impure (ndlr: non chrétienne, enceinte…) ne pénètre une église. Tout le reste les dépasse.» Alors, les prêtres en profitent pour perpétuer des croyances ancestrales. Avec l’espoir de freiner le souffle d’un changement pourtant inéluctable. (24 heures)