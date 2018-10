Erdogan inaugure un aéroport XXL à Istanbul

Le président Recep Tayyip Erdogan inaugure en grande pompe lundi à Istanbul un nouvel aéroport destiné à devenir «le plus grand du monde» et une vitrine des méga-projets d'infrastructures qui ont transformé la Turquie depuis son arrivée au pouvoir.

Avec une capacité d'accueil de 90 millions de passagers par an, le nouvel aéroport d'Istanbul devrait figurer parmi les 5 aéroports les plus fréquentés au monde. Il pourrait même à terme accéder à la première marche du podium.

D'ici 10 ans, la capacité d'accueil de l'aéroport devrait atteindre jusqu'à 200 millions de passagers par an, selon son futur opérateur IGA. Il se hisserait alors au premier rang des aéroports les plus importants en terme de capacité d'accueil, selon l'organisation mondiale des aéroports Airport Council international (ACI).

