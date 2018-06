Eruption à Bali: aéroport fermé

L'aéroport international de Bali, île la plus touristique de l'archipel indonésien, a été fermé vendredi en raison de l'éruption du volcan Agung, qui émettait un nuage de poussière et de cendres de 2000 mètres de hauteur.

L'aéroport de Denpasar, le 3e d'Indonésie en nombre de passagers, a été fermé à tous les vols à partir de 3H00 (19h00 GMT jeudi), et devait le rester au moins jusqu'à 19h00 locales. «D'après les prévisions météo, le nuage de cendres volcaniques doit atteindre l'aéroport vendredi matin», a indiqué dans un communiqué le porte-parole de la plateforme, Yanus Suprayogi.

Avant cette fermeture, une cinquantaine de vols avaient déjà dû être annulés à Bali, affectant plus de 8000 passagers.

#Volcán #Agung en #Bali #Indonesia :flag-id:

Con continua emisión de vapor de agua y gases

Nivel de alerta se mantiene en Nivel 3 (de 4 posibles)

Radio de exclusión 4km

Créditos :movie_camera: Brooke Lorianne #travelous.nomad https://t.co/Hq1pS3eSXE pic.twitter.com/aIkSNi3kvL — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) 28 juin 2018

Ce volcan entre régulièrement en éruption depuis qu'il s'est réveillé l'an dernier. La menace d'une éruption avait provoqué en novembre le chaos dans les transports et affecté l'économie de Bali, en particulier le très lucratif secteur du tourisme.

La dernière éruption majeure de l'Agung avait fait quelque 1600 morts en 1963.

L'Indonésie, qui compte le plus grand nombre de volcans actifs dans le monde, est située sur la «ceinture de feu du Pacifique», zone de collision de plaques tectoniques théâtre de nombreux séismes et éruptions volcaniques.

Gas- and ash-emissions from #Agung Volcano, plume to heights of 16454ft (5142m). Ongoing as of this afternoon 28th June. #Bali pic.twitter.com/6IDS3xaq3G — Øystein L. Andersen (@OysteinLAnderse) June 28, 2018

Flew past #Agung a few hours ago. Ash plume up to about FL200. Upper winds giving a bit of drift as well. pic.twitter.com/2YMbd2gJB4 — Orange_Snow (@Orange_Snow_) June 28, 2018

More flight issues due to Mount Agung volcano - three already cancelled, passengers urged to check with their airlines https://t.co/K5vVuQqQ3Y #bali #travel #agung — The West Australian (@westaustralian) June 28, 2018

(afp/nxp)