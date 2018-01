Eruption volcanique puis avalanche: 1 mort

Au moins 16 personnes ont été blessées mardi après l'éruption d'un volcan qui a déclenché une avalanche près d'une station de ski au nord-ouest de Tokyo, ont annoncé les autorités japonaises. Un soldat membre des Forces d'autodéfense est également décédé après avoir été pris dans l'avalanche alors qu'il participait à un entraînement sur place.

L'Agence de météorologie nationale a appelé les habitants des alentours à ne pas s'approcher du mont Kusatsu Shirane, après avoir détecté «une légère activité volcanique». «Aujourd'hui une éruption s'est produite», a indiqué un responsable de l'agence, Makoto Saito, lors d'une conférence de presse, avertissant du risque d'autres avalanches et de projections de cendres et rochers.

Chutes de pierres

Selon un porte-parole des pompiers, 10 personnes ont été blessées dans l'incident, dont cinq gravement. Parmi elles, «quatre personnes dans une cabine téléphérique ont été blessées par des bris de verre, a précisé le porte-parole du gouvernement Yoshihide Suga.

Des images télévisées montraient une épaisse fumée noire mêlée de pierres s'échappant du volcan aux pentes enneigées.

Téléphérique à l'arrêt

D'après les autorités locales, 78 personnes étaient bloquées en haut, en raison de l'arrêt du téléphérique suite à une coupure de courant. Huit d'entre elles avaient pu être secourues en début d'après-midi, selon la chaîne publique NHK. «La cabine dans laquelle je me trouvais s'est soudainement arrêtée. La fenêtre s'est cassée et j'ai eu peur. Une des cabines devant était couverte de cendres, alors j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une éruption», a témoigné un skieur, interrogé par la chaîne. «Quarante à cinquante minutes plus tard, toutes les cabines ont été acheminées en haut de la montagne».

Situé en plein sur la ceinture de feu du Pacifique, le Japon est régulièrement secoué par des tremblements de terre et des éruptions, parfois mortelles, de ses nombreux volcans. Le 27 septembre 2014, l'éruption surprise du Mont Otake, dans la préfecture de Nagano (centre), avait été la plus meurtrière depuis près de 90 ans. Une soixantaine de personnes étaient mortes dans cette zone prisée des randonneurs et connue pour ses spectaculaires couleurs d'automne. (afp/nxp)