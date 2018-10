Escalier de la tour Eiffel en vente aux enchères

Un morceau d'escalier de la Tour Eiffel sera vendu fin novembre aux enchères à Paris après avoir été exposé par ArtCurial à son siège du rond-point des Champs Elysées, a annoncé la maison de ventes française.

D'une hauteur de 4,3 mètres et composé d'environ 25 marches, il provient de l'escalier hélicoïdal d'origine du monument, datant de 1889, qui reliait le 2e au 3e étage. Issu d'une collection privée canadienne, il est estimé entre 40.000 et 60.000 euros ( entre 45'5676 et 68'3466 francs). Ce petit morceau de la Dame de Fer sera installé dans la cour d'Artcurial le jeudi 8 novembre, pour 20 jours d'exposition publique, avant sa mise en vente le 27.

En 1983, l'installation d'un ascenseur entre les deux derniers étages de la Tour Eiffel avait obligé le démontage d'un escalier. Il était alors découpé en 24 tronçons, de 2 à 9 mètres de hauteur. Les différentes parties sont présentées dans de prestigieux sites et dans des collections privées du monde entier. Régulièrement, certains réapparaissent dans les ventes publiques. Construite par Gustave Eiffel pour l'Exposition Universelle de 1889, la Tour Eiffel est l'un des monuments les plus visités au monde. (afp/nxp)