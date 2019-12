Essilor victime d'une fraude chiffrée à 207 millions

Le géant de l'optique EssilorLuxottica a annoncé lundi que sa filiale Essilor International avait récemment découvert une fraude financière au sein d'une de ses usines en Thaïlande, pour un impact financier estimé à un maximum de 190 millions d'euros (207 millions de francs).

Essilor International «a porté plainte en Thaïlande ainsi que dans plusieurs autres juridictions et a mobilisé toutes les ressources internes et externes pour mettre fin sans délai à ces activités frauduleuses et mettre en oeuvre des actions palliatives», précise le groupe franco-italien dans un communiqué.

Le nombre de salariés impliqués dans cette fraude financière n'a pas été précisé par la société, qui indique que des contrôles internes complémentaires ont été mis en place chez Essilor International au niveau mondial pour renforcer les mesures de sécurité existantes.

Une revue des processus et des schémas d'autorisation et de validation est en cours, indique la société.

L'impact financier - estimé à un maximum de 190 millions d'euros avant assurances, actions légales en cours et recouvrements attendus de fonds supplémentaires actuellement bloqués sur divers comptes en banque -, sera comptabilisé dans le résultat opérationnel 2019.

A la Bourse de Paris, aux alentours de 10h30, l'action du groupe était en net recul de 2,23% à 136,05 euros, dans un marché en petit repli de 0,27%. (ats/nxp)