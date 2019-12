Et les femmes les plus puissantes de 2019 sont...

Quelles sont les femmes les plus puissantes de l'année 2019. Comme chaque année, le magazine américain Forbes a établi ce mois de décembre la liste des femmes qui ont le plus compté cette année. Et pour la 9e fois consécutive, c'est la chancelière allemande Angela Merkel qui remporte la palme.

La Française Christine Lagarde grimpe d'un rang grâce à son accession à la présidence de la Banque centrale européenne. Elle se place devant la démocrate Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants et la femme qui a lancé la procédure de destitution contre Donald Trump. En 4e position, on trouve encore la nouvelle présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen, juste devant la CEO de General Motors, l'Américaine Mary Barra.

A noter que la jeune militante du climat Greta Thunberg, qui vient d'être nommée personnalité de l'année, fait son entrée dans ce prestigieux top 100 et devient la 100e femme la plus puissante du monde.

Pour déterminer ce classement, Forbes a examiné quatre points principaux: l'argent, les médias, l'impact et les sphères d'influence.