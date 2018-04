Et maintenant, la réforme des institutions!

Au pas de charge! Alors que l’épreuve de force est à peine engagée sur la SNCF, le gouvernement donne déjà le coup d’envoi d’une nouvelle réforme. Ce chantier ne changera pas directement le quotidien des Français. Pas question de brusquer le pays alors que quatre millions d’usagers du train sont déjà en galère… Mais le projet vise à répondre à la crise de représentation qui s’est exprimée lors de la dernière séquence présidentielle et législative à travers le fameux «dégagisme» dont Emmanuel Macron a d’ailleurs lui-même profité.

Trois nouveaux projets de loi, dont l’un nécessite un changement de la Constitution, seront présentés en conseil des ministres dans un mois. Réduction de 30% du nombre de parlementaires, introduction d’une dose de proportionnelle fixée à 15%, non cumul des mandats dans le temps: sans être le big bang, c’est un sérieux coup de vent qui secoue la vie politique. «Il ne s’agit ni de revenir à la IVe république, ni de passer à la VIe mais au contraire de revenir aux sources de la Ve», a commenté Edouard Philippe ce mercredi à Matignon. Tant pis pour La France insoumise, qui réclame à cor et à cri une «nouvelle république». Et tant pis aussi pour le Front national qui ne voit dans les 15% de proportionnelle qu’une «aumône faite à la démocratie». «Leur nouveau monde ressemble fichtrement à l’ancien», a réagi Marine Le Pen. En 1986, 35 députés d’extrême droite, dont son propre père, avaient fait leur entrée à l’Assemblée quand François Mitterrand avait décidé d’un mode de scrutin à la proportionnelle intégrale.

La réforme est le fruit d’un compromis que l’Elysée a recherché avec la droite, qui détient la majorité au Sénat. L’objectif est clair: tenter d’obtenir soit la majorité simple sur un même texte dans les deux chambres, soit la majorité des 3/5e nécessaire à l’adoption de la réforme constitutionnelle au Congrès (Assemblée et Sénat réunis), sans avoir à passer par un référendum dont l’issue est souvent incertaine. Jacques Chirac s’en souvient qui, en 2005, avait échoué à faire adopter le traité constitutionnel européen par une consultation populaire qui paraissait pourtant au départ largement acquise.

Ces dernières semaines, les consultations étaient allées bon train pour tenter de parvenir à un consensus. Le président LR du Sénat Gérard Larcher voulait qu’il reste au moins un parlementaire par département. Il a obtenu gain de cause. Le non cumul des mandats dans le temps ne pouvait pas non plus concerner les trop petites communes. Le gouvernement propose trois mandats identiques successifs au maximum, sauf pour les maires des entités de moins de 9000 habitants. L’exécutif a aussi renoncé à son idée initiale, extrêmement mal perçue par l’opposition, de limiter le droit de déposer des amendements.

L’idée est d’examiner la réforme des institutions avant l’été pour aboutir à l’horizon 2019. Le soutien est cependant loin d’être acquis. La droite juge la réforme «totalement éloignée des préoccupations». La gauche met en garde contre la concentration des pouvoirs à l’Elysée. Quant au MoDem, l’allié centriste d’Emmanuel Macron, il juge que le compte n’y est pas. «C’est un point de départ», dit son président François Bayrou. Le projet contient malgré tout quelques mesures consensuelles: la fin du droit pour les anciens présidents de siéger au Conseil constitutionnel et la disparition annoncée de la très décriée Cour de justice de la République, qui jugeait les ministres pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Fin 2016, Christine Lagarde avait été condamnée pour «négligence» dans l’affaire de l’arbitrage Tapie mais dispensée de peine. Un jugement baroque. Désormais, les ministres devront répondre devant la cour d’appel de Paris. La spécificité corse sera elle aussi inscrite dans la Constitution, sans qu’on sache encore sous quelle forme. Les nationalistes, aux commandes de l’île, ne se contenteront pas d’une simple figuration. (24 heures)