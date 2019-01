Et voilà la barrique tout en cristal, rivets compris

Une barrique tout en cristal, rivets compris. A l'intérieur, 225 litres de Sauternes. Cette pièce unique au monde, signée des ateliers Lalique, orne depuis quelques semaines le château Lafaurie-Peyraguey en Gironde, dont elle célèbre les 400 ans.

La barrique, qui a la taille et la forme d'une barrique bordelaise, pèse près de 400 kilos une fois remplie du précieux vin liquoreux de Sauternes. Ses cerceaux sont en cuir. Son fond transparent est illustré d'une reproduction d'une gravure de René Lalique de 1928 intitulée «Femme et raisin», qui figure également sur les bouteilles de ce premier grand cru classé en 1855.

Douze corps de métier et deux ans de travail ont été nécessaires pour la réaliser, l'assembler et la décorer dans la manufacture Lalique à Wingen-sur-Moder, en Alsace. Son prix n'a pas été révélé.

L'or de Sauternes et le cristal d'Alsace

Cette pièce a été créée à l'occasion des 400 ans du château Lafaurie-Peyraguey, propriété du groupe Lalique et de son PDG Silvio Denz. «L'idée est d'en faire un objet d'exposition pour témoigner de cette convergence entre le cristal et le vin. Du cristal qui habille le vin, c'est une première mondiale», a indiqué à l'AFP le David Bolzan, directeur-général des Vignobles Silvio Denz.

«Elle est faite pour être en exposition, car trop fragile et trop lourde pour être utilisée. Elle contient le premier millésime que Silvio Denz a fait: 2013», a-t-il poursuivi. La barrique représente une «fusion entre l'or de Sauternes et le cristal d'Alsace», selon le groupe.

Cette pièce d'exception est exposée dans un des chais de ce château, qui abrite également un hôtel-restaurant de luxe. Elle a été bénie le 3 décembre 2018 par un prêtre, tout comme la chapelle jouxtant les chais.

La barrique est la dernière née d'une série de pièces uniques en cristal exposées à la vinothèque du château dont une Impériale (bouteille de six litres) et une caisse transparente de six bouteilles. (ats/nxp)