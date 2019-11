Etats-Unis et Mexique unis contre les cartels

Le Mexique et les Etats-Unis pourraient s'entendre pour une coopération accrue contre les gangs armés qui ont apparemment pris en embuscade les membres d'une communauté de mormons américains, massacrant neuf d'entre eux.

Ce nouvel accès de violence au Mexique soulève la sempiternelle question de la gestion sécuritaire des autorités visiblement dépassées, en particulier dans le nord du pays. Mexico a confirmé la mort de trois femmes et six enfants d'une communauté mormone américaine établie dans cette région du Mexique.

Le ministre de la Sécurité, Alfonso Durazo, a estimé mardi matin que l'attaque qui a visé la famille LeBaron à Rancho de la Mora, à la frontière des Etats du nord de Sonora et de Chihuahua, avait pu être le résultat d'une «confusion», le convoi de mormons ayant pu être pris pour un autre groupe armé. Le procureur de Chihuahua Cesar Augusto Peniche a indiqué que «des groupes criminels s'affrontent dans cette zone».

«Déclarer la guerre» aux cartels

Le voisin nord-américain, soucieux non seulement d'endiguer le flot de migrants mais aussi de maintenir le calme à sa frontière sud, a sommé le Mexique de «déclarer la guerre» aux cartels de la drogue qui sévissent dans le secteur.

«Si Mexico a besoin ou demande de l'aide pour se débarrasser de ces monstres, les Etats-Unis sont prêts à faire le travail avec rapidité et efficacité», a tweeté le président américain Donald Trump.

....monsters, the United States stands ready, willing & able to get involved and do the job quickly and effectively. The great new President of Mexico has made this a big issue, but the cartels have become so large and powerful that you sometimes need an army to defeat an army!