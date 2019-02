Étrange manège de substances interdites

L’entreprise allemande Brenntag a exporté, par le biais de sa filière suisse, qui porte le même nom, deux composants chimiques à double emploi à un proche du régime Syrien. Officiellement, ils ont servi à produire du Voltaren, un médicament dont la compagnie syrienne MPI possédait une licence de fabrication auprès de Novartis. Mais les substances pouvaient également servir à faire des armes chimiques.

Comme nous l’a confirmé le SECO, lorsque Brenntag a exporté 5 tonnes d’isopropanol et 280 kilos de diéthylamine en 2014, «ces deux produits n’étaient pas soumis au régime de permis». Avant d’ajouter: «L’exportateur n’a pas motivé sa demande par un souci d’une utilisation abusive probable de ces produits.»

Pourtant, au même moment, les substances étaient interdites dans l’Union européenne depuis 2012 pour l’isopropanol et 2013 pour la diéthylamine. Impossible de dire quand cette dernière a été produite et exportée en Suisse: l’exportateur final Brenntag n’a pas voulu répondre à nos questions à ce sujet et BASF, le producteur, non plus. Le SECO n’a, quant à lui, pas été en mesure de nous confirmer la date de production de la substance, ni son envoi de la Belgique en Suisse. Contacté, BASF répond: «Sans un permis clair délivré par les autorités et une déclaration sur la destination finale, aucune substance ou technologie produite par BASF ne peut être exportée ou vendue.» BASF était-il au courant que ces produits finiraient en Syrie? Impossible à savoir.

En ce qui concerne l’isopropanol, la situation est tout aussi problématique. Produites en Allemagne le 5 août 2013, les cinq tonnes d’isopropanol ont été fabriquées par l’entreprise sud-africaine Sasol Solvents. Contactée par courriel, la société ne nous a pas répondu. Les régulations régissant l’exportation d’isopropanol d’une pureté supérieur à 95% ayant été instaurées en Europe en 2012, la société Brenntag pourrait avoir contourné les règles en vigueur en envoyant le produit chimique d’abord en Suisse, puis en Syrie.

Comme dans le cas des États-Unis, les lois relatives aux sanctions de l’Union européenne sont extraterritoriales. Ce qui signifie que dans le cas où un citoyen européen aurait participé à l’exportation des marchandises de la Suisse à la Syrie, le risque de violation des régulations se reproduirait et il pourrait encourir une poursuite pénale.

Autre problème: nos recherches ont démontré que les substances ont été acheminées en Syrie par bateau. Or, pour pouvoir quitter la Suisse, ces marchandises ont forcément dû être réintroduites en Europe. Qui plus est en 2014. La question d’un éventuel permis douanier délivré par un pays membre de l’Union se pose à nouveau.

Des interrogations multiples qui n’ont pour l’instant pas de réponses. Une chose est certaine: le Conseil fédéral s’est adapté aux règles de l’Union européenne en juin 2018 concernant la régulation de ces deux substances. Le but: éviter que la Suisse ne soit utilisée comme un moyen de contourner les sanctions. Il est possible que cette décision soit intervenue trop tard. (24 Heures)