Européennes: un quart des résidents suisses sont des électeurs

Il y a plus d'électeurs européens potentiels en Suisse que dans certains Etats de l'UE! Les Européens de Suisse représentent en effet près d'un quart de la population résidante dans notre pays. Parmi eux, plus de 1,4 million sont des citoyens de l'UE et plus de 600'000 sont des doubles nationaux, qui disposent eux aussi du droit de vote européen, indique la Délégation de l'Union européenne en Suisse et au Liechtenstein sur son site internet.

Pour voter, ils devront se conformer au droit électoral de leur pays d'origine. Et ce droit diffère en fonction des nations. Les Espagnols et les Portugais peuvent ainsi voter par correspondance ou auprès de leur consulat, tandis que les Allemands ne peuvent le faire que par correspondance.

Les Italiens doivent se déplacer

Les ressortissants français vivant en Suisse devront, eux, voter dans les bureaux de vote mis en place par les consulats ou se rendre en France, en personne ou par procuration.

Quant aux Italiens, ils devront se rendre dans la péninsule s'ils souhaitent élire leurs représentants au parlement de Strasbourg.

Les citoyens de plusieurs Etats membres devront s'enregistrer à temps sur les listes électorales et se renseigner auprès du consulat de référence par rapport aux modalités de votation. Dans certains pays de l'UE comme la République tchèque et Malte, la législation nationale ne prévoit pas la possibilité pour leurs ressortissants à l'étranger de voter.

Au total, près de 400 millions de citoyens de l'Union européenne sont appelés à élire leurs députés lors du scrutin organisé du 23 au 26 mai prochains. (ats/nxp)