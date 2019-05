Eurovision: Israël accusé de «propagande»

L'Autorité palestinienne a appelé au retrait des images montrant Jérusalem dans les vidéos promotionnelles de l'Eurovision. Elle accuse Israël de «propagande» à l'approche de la tenue du concours télévisé à Tel-Aviv.

Vendredi, le diffuseur public israélien KAN a diffusé un clip humoristique mettant en scène des touristes venus en Israël pour l'Eurovision. Dans la vidéo, Jérusalem y est présentée comme «notre capitale bien-aimée». Y figurent également des images du Dôme du Rocher, située à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville occupée depuis 1967 par Israël, qui l'a ensuite annexée.

???? This is the land of honey, honey!



Let Lucy and Elia take you in a musical journey throughout the most important parts of Israel. We promise you won't regret it! ???????????? pic.twitter.com/djQlNXPoDe