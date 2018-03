Ex-Playmate: Trump «a essayé de me payer»

Une ancienne Playmate du magazine érotique Playboy, qui dit avoir entretenu une relation pendant plusieurs mois avec Donald Trump, 10 ans avant son élection, a affirmé jeudi à CNN que M. Trump lui avait proposé de l'argent après une relation sexuelle.

Karen McDougal a porté plainte mardi auprès d'un tribunal de Los Angeles pour demander d'invalider la clause de confidentialité qu'elle a signée pour garder le silence sur sa «relation romantique» de 10 mois, en 2006 et 2007, avec le président républicain.

Elle dit dans sa plainte avoir reçu 150'000 dollars pour son silence et affirme que la moitié a été reversée à son avocat qui était selon elle en collusion avec le camp Trump. L'ancien mannequin a expliqué jeudi à CNN qu'elle avait eu une première relation sexuelle en 2006 avec Donald Trump dans un hôtel de Los Angeles, peu de temps après que Melania, l'épouse de Donald, eut donné naissance à leur fils Baron.

Former Playboy model Karen McDougal is alleging an affair more than a decade ago with Donald Trump. Fighting back tears, she says, "I'm really sorry for that. I know it's a wrong thing to do." https://t.co/4pCFn3gYhs https://t.co/Lp547aGR9R