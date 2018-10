Ex-employée de la Maison Blanche recrutée par Fox

L'ancienne directrice de la communication de la Maison Blanche, Hope Hicks, a été nommée lundi responsable de la communication de Fox, renforçant un peu plus l'image de proximité entre l'administration Trump et le groupe de Rupert Murdoch.

Agée de 29 ans, Hope Hicks occupera le poste de vice-présidente exécutive en charge de la communication du nouveau groupe Fox, composé des actifs non rachetés par Disney. Le géant californien du divertissement a acquis, pour plus de 71 milliards de dollars, un ensemble d'actifs incluant le studio 20th Century Fox, des chaînes de télévision et la participation de Fox dans la plateforme de vidéo en ligne Hulu.

Le nouveau Fox a lui gardé la chaîne nationale Fox, ainsi que le leader de l'information télévisée en continu aux Etats-Unis Fox News, mais aussi un réseau local de chaînes sportives.

Une femme, plusieurs casquettes

Ancienne mannequin, Hope Hicks a occupé le poste de directrice de la communication de la Maison Blanche d'août 2017 à mars 2018. Elle faisait partie de l'équipe Trump depuis la campagne présidentielle, qu'elle avait rejointe très tôt.

Elle n'avait pas précisé les raisons de son départ de la Maison Blanche, intervenu au lendemain de son audition à huis clos au Congrès dans le cadre de l'affaire de l'ingérence russe dans le scrutin présidentiel américain.

Selon la presse américaine, elle y aurait reconnu que son travail à la Maison Blanche l'avait parfois poussée à dire des «mensonges innocents». Mais elle aurait aussi affirmé n'avoir jamais menti quand elle était interrogée sur l'affaire russe.

Le jeu de chaises musicales se poursuit entre Fox et la Maison Blanche, qui a recruté début juillet un ancien co-président de la chaîne Fox News, Bill Shine, comme conseiller pour la communication, remplaçant ainsi Hope Hicks, même si leurs titres n'étaient pas identiques.

De nombreux présentateurs de la chaîne font quotidiennement état, à l'antenne, de leurs sympathies pour Donald Trump, et ce depuis sa prise de fonctions. S'il a parfois été critique à son endroit, le magnat Rupert Murdoch, qui a créé le groupe Fox et dont le fils, Lachlan, est à la tête du nouvel ensemble, entretient avec Donald Trump une relation privilégiée. (afp/nxp)