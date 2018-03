Ex-espion empoisonné: Moscou va répliquer

Moscou a promis mercredi de répondre de manière «symétrique» aux expulsions de ses diplomates par une trentaine de pays en grande majorité occidentaux. Ces tensions font suite à l'empoisonnement à l'aide d'un agent neurotoxique d'un ex-agent double russe en Grande-Bretagne.

La Russie nie toute responsabilité dans cette tentative d'assassinat contre Sergueï Skripal. Elle se dit victime d'une campagne de «russophobie» et continue de faire front malgré son isolement croissant.

Mercredi, trois nouveaux pays ont rappelé leur ambassadeur à Moscou pour consultations (Slovaquie, Malte et Luxembourg). Le Monténégro a pour sa part annoncé à son tour l'expulsion d'un diplomate russe.

Ces décisions ne sont pas anodines pour le Kremlin, car la Slovaquie et le Monténégro figurent parmi ses rares alliés en Europe. La République tchèque, autre pays qui plaidait pour un rapprochement avec Moscou, a annoncé l'expulsion de trois diplomates russes.

En Ukraine, les treize diplomates russes, déclarés personae non gratae lundi, ont quitté le territoire. «Les collaborateurs de l'ambassade de Russie ayant reçu l'ordre de quitter l'Ukraine ne sont déjà plus sur le territoire ukrainien», a indiqué le porte-parole de l'ambassade russe, Denis Golenko.

Devant une liste d'expulsion qui ne cesse de s'allonger, la présidente de la chambre haute du Parlement russe, Valentina Matvienko, a promis la réciprocité aux pays qui expulsent des diplomates. «Il ne fait aucun doute que la Russie, comme il est d'usage diplomatique, répondra de manière symétrique et observera la parité concernant le nombre de diplomates (expulsés)», a-t-elle dit, selon des propos rapportés par l'agence RIA.

Expulsions en Allemagne critiquées

La décision de l'Allemagne lundi d'expulser quatre diplomates russes a été critiquée par certains membres du Parti social-démocrate (SPD, gauche), partenaire des conservateurs d'Angela Merkel au sein de la coalition gouvernementale. «Il faut faire le nécessaire pour empêcher une nouvelle Guerre froide avec la Russie !», a déclaré le social-démocrate Gernot Erler, coordinateur du gouvernement pour la Russie, au journal Passauer Neue Presse de mercredi.

«Nous avons une position claire et immuable mais nous voulons maintenir le dialogue avec Moscou», a-t-il ajouté. Plusieurs personnalités du SPD ont même été plus offensives. Ainsi, l'ancien commissaire européen Günter Verheugen a souligné que les sanctions devaient se fonder sur des faits, non sur des suppositions.

Diplomates remplacés

Le ministère allemand des affaires étrangères a toutefois précisé que les quatre diplomates russes sommés de quitter le pays pourront être remplacés. «Ce que nous avons fait, c'est de déclarer les diplomates personae non gratae», a expliqué un porte-parole du ministère lors d'une conférence de presse régulière.

«Cela n'a aucun effet sur la taille de la mission diplomatique» russe, a ajouté Rainer Breul. A la question de savoir si Moscou pouvait envoyer quatre nouveaux diplomates pour les remplacer, il a répondu «oui».

Vingt-six pays, dont les Etats-Unis et 18 membres de l'Union européenne, ont décrété plus de 121 expulsions de diplomates russes suite à l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille attribué par le gouvernement britannique à Moscou

Climat de guerre froide

Dans ce climat de tension, le ministre russe de la défense, Sergueï Choïgou, a annoncé mercredi qu'un avion militaire russe avait effectué un vol d'entraînement par le pôle Nord. C'est une première depuis la période soviétique, qui a lieu au moment où l'armée américaine effectue des manoeuvres navales sur le Cercle arctique.

Cette annonce fait écho aux propos de l'ambassadeur russe en Australie. Grigori Logvinov a mis en garde la communauté internationale contre le risque d'un retour à la période de la Guerre froide.

Le vice-ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a laissé entendre que la Russie ne comptait pas courber l'échine et qu'elle adapterait sa réponse au «degré d'hostilité» manifesté par Londres et Washington.

Moscou a déjà riposté aux 23 expulsions décidées par la Grande-Bretagne en priant un nombre identique de diplomates britanniques de rentrer chez eux. (ats/nxp)