Ex-espion empoisonné: les analyses avancent

Les agents innervants

Les agents innervants sont des armes chimiques redoutables, hautement toxiques, et aux effets parfois très rapides. Les deux principaux sont le sarin et le VX.



Ces agents pénètrent l'organisme par inhalation ou à travers la peau. Et ils s'attaquent à une enzyme cruciale pour le fonctionnement du système nerveux, l'acétylcholinestérase. Parmi les symptômes: diminution du diamètre des pupilles, nausées, incontinence, tremblements, convulsions et difficultés respiratoires.



À l'origine, la mise au point de ces substances, synthétisées pour la première fois par l'Allemagne nazie dans les années 1930, découle de recherches sur les insecticides.

«Un agent innervant affecte le système nerveux en interrompant les fonctions de communication du cerveau avec les organes principaux et les muscles», explique à l'AFP Jean-Pascal Zanders, spécialiste des armes biologiques et chimiques.