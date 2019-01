Explosion à Paris: «La salle de bains est un trou»

Une explosion est survenue samedi matin dans une boulangerie du 9e arrondissement de Paris. De nombreuses personnes ont été blessées lors de la déflagration. «Douze personnes sont en urgence absolue, dont trois sapeurs-pompiers, et 24 personnes sont dans un état plus léger. Parmi les 12 personnes en urgence absolue, le pronostic vital est engagé pour deux pompiers et trois personnes civiles», a déclaré à la presse sur place le commandant Eric Moulin, des sapeurs-pompiers de Paris.

«L'un des pompiers a été enseveli plusieurs minutes. L'onde de choc s'est propagée dans les quatre rues adjacentes sur environ 100 mètres. Nous investissons tous les lieux pour voir s'il y a d'autres victimes», a-t-il ajouté.

«A ce stade, nous pouvons dire qu'il s'agit manifestement d'une origine accidentelle, (ce) serait une fuite de gaz», a de son côté déclaré le procureur de la République de Paris Rémy Heitz, également sur place. «Il y a d'abord une fuite de gaz, puis l'arrivée des pompiers suivie d'une explosion ayant provoqué l'incendie», a-t-il relaté.

???? #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours — Préfecture de police (@prefpolice) January 12, 2019

«On a vu l'immeuble en feu»

Des témoins des faits se sont aussi confiés. «On était tous en train de dormir et là on entend un bruit, on a cru que c'était un séisme», raconte une adolescente dans une rue attenante de celle de l'explosion. «On est descendus et on a vu un immeuble en feu», ajoute son frère.

Non loin, des dizaines de personnes blessées notamment à la tête, étaient en train d'être soignées aux alentours de 9h45 (8h45 GMT).

«Je dormais et j'ai été réveillée par l'effet de souffle», raconte Claire Sallavuard qui habite dans l'immeuble où se trouve la boulangerie. «Pour sortir de la chambre, j'ai dû marcher sur la porte, les enfants étaient paniqués, ils pouvaient pas sortir de leur chambre», poursuit Claire Sallavuard.

Distressing images coming out of central #Paris - huge explosion at a bakery cafe on a Saturday morning. Early reports it may have been caused by gas leak. More info to come. pic.twitter.com/D68oh8I4bB — Trent Murray (@trent_murray) January 12, 2019

«La salle de bains est un trou»

«Les pompiers nous ont conseillé de sortir, mais la gaine de l'ascenseur a été soufflée, plus de rambarde, plus rien, et il y avait trop de fumée. Donc on s'est réfugié chez nos voisins au premier étage et les pompiers nous ont fait descendre par une échelle. Chez ces voisins il y a deux pièces qui n'existent plus, la salle de bains est un trou», explique-t-elle.

Selon le ministre de l'Intérieur, «il n'y a pas de risque de suraccident, mais les pompiers sont encore à la manœuvre pour tenter de sauver les personnes encore sur site. Nous avons des informations qu'il y a encore des personnes sur site et donc nous poursuivons nos interventions».

Footage of today's explosion in central #Paris that took place at a bakery, with police source saying it was likely caused by gas leak. pic.twitter.com/QCAn0gRccO — ShamshadNews (@Shamshadnetwork) January 12, 2019

Touristes évacués

Aux alentours, plusieurs touristes, valises à la main, évacuaient les nombreux hôtels de cette zone centrale de la capitale parisienne, a constaté une journaliste de l'AFP. D'autres sortent en robe de chambre ou finissent de s'habiller précipitamment dans la rue en sortant des immeubles et hôtels voisins.

Un homme pieds nus l'air hagard les cheveux blanchis par la poussière était pris en charge par les secours.

Une femme âgée, encore en pyjama sous sa robe de chambre, a dû aussi utiliser une échelle de pompiers pour évacuer un appartement situé au 2e étage de l'immeuble. Le parquet de Paris a ouvert une enquête confiée à la direction régionale de la police judiciaire pour identifier notamment l'origine du sinistre.

#paris explosion: Devastation as blast rips through block in #Frenchcapital

Shocking images show buildings on

It is thought the fire originated in a bakery on the Rue de #Trevise in Paris' ninth arondissement and was followed by an explosion. pic.twitter.com/HhNDU1KSFq — Jeremy Song (@tezuma75) January 12, 2019

(afp/nxp)