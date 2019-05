Explosion dans une rue piétonne à Lyon

Au moins six personnes ont été blessées par une explosion survenue vendredi en fin d'après-midi dans une rue piétonne du centre de Lyon, a-t-on appris de sources concordantes.

Les médias locaux ont fait état de l'explosion d'un colis piégé vers 17h30, information que n'a pas confirmée la préfecture interrogée par l'AFP. La rue Victor-Hugo, proche de la place Bellecour, en plein centre-ville, a été évacuée et bouclée, selon des journalistes de l'AFP présents sur place.

????????????URGENT - Au moins six personnes ont été blessées à la suite d’une explosion survenue vers 17:30 dans une rue piétonne de #Lyon, ce vendredi. Plusieurs sources évoquent un colis piégé (Le Progrès). pic.twitter.com/0sf8JpIEjn — ????Le Globe (@LeGlobe_info) 24 mai 2019

Le quotidien régional «Le Progrès» évoque, lui, 8 blessés et non 6, dont une petite fille de 8 ans. Les services de déminage et des unités spécialisées de la police nationale seraient sur place.

Je suis actuellement à #Lyon rue Victor Hugo, il y a eu une explosion apparemment — Emilio (@emiliozzzzzz) 24 mai 2019

L'explosion d'un colis piégé fait 6 blessés rue Victor Hugo https://t.co/cZLNzeJEmA #Lyon — Lyon Mag (@lyonmag) 24 mai 2019

(afp/nxp)