Trois personnes ont été blessées mercredi avant l'aube lors d'une spectaculaire explosion dans une usine chimique du Texas, dans le sud des Etats-Unis, un bilan qualifié de «miracle» par les autorités locales qui ont décrété par précaution l'évacuation obligatoire de la population aux alentours.

«Merci de noter que tout le monde doit évacuer la zone dans un rayon d'un demi-mile (800 mètres) autour de l'usine TPC de Port Neches», ont écrit les pompiers locaux sur Facebook.

Des vidéos et photos partagées sur les réseaux sociaux montrent une énorme explosion et une boule de feu dans l'atmosphère.

«Nous nous sommes réveillés avec du verre partout sur nous, des parties du plafond affaissées et des portes arrachées» par le souffle de l'explosion, a raconté à l'AFP Ryan Mathewson, 25 ans, qui vit tout près de l'usine avec sa famille.

Des brûlures et des fractures

Un juge local, Jeff Branick, a déclaré au site local d'informations KFDM News que trois personnes avaient été blessées mais qu'aucun décès n'était à déplorer, ce qu'il a qualifié de «miracle».

Un ouvrier souffre de brûlures et a été transporté par hélicoptère vers un hôpital de Houston. Les deux autres blessés ont été victimes de fractures, l'un au poignet, l'autre à la jambe. L'un des deux était déjà sorti de l'hôpital mercredi matin, a ajouté le juge.

Aucun des salariés travaillant sur le site au moment de l'accident n'est porté disparu, a-t-il souligné.

Plus de 200 personnes travaillent dans l'usine, selon le site internet du groupe TPC, qui exploite l'usine pétrochimique.

TPC a indiqué que l'explosion avait eu lieu dans une «unité de traitement» vers 1h du matin (8h) et que le site avait été entièrement évacué.

