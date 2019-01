Explosion et coups de feu dans un hôtel de Nairobi

Une fusillade était en cours mardi après-midi peu après une forte explosion dans un complexe d'un quartier huppé de Nairobi regroupant un hôtel et des bureaux, ont rapporté les médias locaux et un journaliste de l'AFP sur place.

L'explosion qui s'est produite dans le complexe DusitD2 a été entendue depuis le bureau de l'AFP de Nairobi à plus de 5 km des lieux. On ignorait s'il s'agissait d'un attentat comme le Kenya en a déjà connu ou d'un braquage. Un gardien de sécurité privée indiquant dans un premier temps à l'AFP qu'il s'agissait de «bandits» qu'il avait vu pénétrer dans le complexe.

#Kenya ???????? Police @PoliceKE respond to gunshots reported at Dusit Hotel in Riverside, #Nairobi https://t.co/x8GaSJRLjE