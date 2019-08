Explosion meurtrière au Caire

Au moins dix-neuf personnes ont perdu la vie dans la nuit de dimanche à lundi au Caire lorsqu'une collision de voitures a provoqué une explosion puis un incendie dans le centre-ville. Au moins trente autres ont été blessées.

????????#EGIPTO #ÚLTIMAHORA | Al menos 16 muertos y 21 heridos tras un incendio y explosión provocados por la colisión de varios coches frente al edificio del Instituto del Cáncer en El Cairo. pic.twitter.com/uWzhevItX7 — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) August 5, 2019

Les faits se sont produits devant l'institut national de recherches contre le cancer a fait savoir, la ministre égyptienne de la Santé Hala Zayed. «Les patients et les collaborateurs du centre vont bien», a-t-elle ajouté. Une cellule de crise a été mise en place.

Selon l'agence de presse ansa, une voiture, lancée à toute vitesse, a heurté plusieurs autres véhicules provoquant le drame. Plusieurs témoins, cités par les médias locaux, ont entendu une forte déflagration avant de voir des flammes.

Le centre se situe au bord du Nil, à quelques kilomètres de la place Tahrir, non loin de divers bâtiments gouvernementaux, dont le ministère de la Justice et le cabinet du Premier ministre, et de diverses ambassades étrangères.

Le bureau du procureur égyptien a envoyé une équipe pour déterminer les causes de l'explosion. (ats/nxp)