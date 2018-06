Explosion meurtrière d'un camion-citerne

Au moins neuf personnes ont été tuées et des dizaines de voitures ont été incendiées jeudi par l'explosion d'un camion-citerne sur un pont embouteillé de Lagos, la capitale économique du Nigeria, ont annoncé les autorités.

L'explosion s'est produite sur une voie rapide sur le pont Otedola en pleine heure de pointe en début de soirée, incendiant plusieurs dizaines de voitures qui avançaient pare-choc contre pare-choc.

Le bilan s'élève à «neuf morts à ce stade», a affirmé Suleiman Yakubu, de l'Agence nationale des situations d'urgence, précisant que l'incendie s'était rapidement étendu avant d'être maîtrisé.

«Malheureusement, il semble qu'il s'agisse d'une des plus grandes tragédies que nous ayons vues dans un passé récent», a réagi dans un communiqué le président nigérian Muhammadu Buhari, se disant «très triste».

Voitures calcinées

Au moins 54 véhicules ont été pris dans les flammes, a affirmé sur Twitter la Sécurité routière fédérale.

