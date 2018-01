Explosion meurtrière dans un marché

Trois personnes ont été tuées lundi matin dans l'explosion d'une bombe sur un marché dans le sud de la Thaïlande, en proie à une rébellion musulmane indépendantiste, ont annoncé les autorités.

La bombe, cachée dans une mobylette, a explosé sur le marché de Pimonchai, dans le centre de Yala. «Le dernier bilan est de trois morts», a déclaré à l'AFP Pramote Prom-in, porte-parole des forces de sécurité dans cette région. «Les témoins ont expliqué que les suspects ont stationné la mobylette en face d'un stand vendant de la viande de porc dix minutes avant l'explosion», a précisé le responsable policier en charge de l'enquête.

