Explosion meurtrière dans une usine chimique

Une explosion dans une usine de produits chimiques dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, a fait au moins 19 morts et 12 blessés, a annoncé vendredi le gouvernement local. La cause de la déflagration n'a pas encore été identifiée.

Selon la chaîne CCTV, l'incendie a été maîtrisé plus de cinq heures après que l'explosion s'est produite.

19 people killed, 12 others injured in major explosion Thursday night at an industrial park in Jiang'an Town of Yibin City in SW #China's #Sichuan Province: investigation underway pic.twitter.com/KPFRjZBaAm