Extinction Rebellion lance ses actions

De Sydney à Londres en passant par Berlin, les militants écologistes d'Extinction Rebellion ont lancé deux semaines d'actions coups de poing dans le monde, entraînant des dizaines d'arrestations. Ils dénoncent l'inaction des gouvernements face à la crise climatique.

Deux semaines après l'appel plein de colère de Greta Thunberg aux dirigeants de la planète à l'ONU, Exinction Rebellion, mouvement né en 2018 au Royaume-Uni qui prône la désobéissance civile, a promis de semer la pagaille dans les capitales du monde entier, donnant lieu à des actions d'abord en Nouvelle-Zélande et en Australie, puis en Europe.

A Londres, qui s'annonce comme un épicentre de la mobilisation, quelques activistes se sont enchaînés à l'aube à une remorque supportant un faux missile balistique Trident aux abords du ministère de la Défense, pour exhorter le gouvernement à utiliser les fonds publics contre le changement climatique.

Under the memorial to the women of world war two, women & men now take part in the fight of our lives ????



There is no greater struggle in our lives than against inaction and climate denial.



Few, but we know that if we lose, we lose everything.#RebelForLife #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/Rj2UJ8iFNT