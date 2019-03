«Face à Xi, les Européens ont le couteau sous la gorge»

C’est une visite qui promet de diviser l’Europe. Xi Jinping a commencé sa tournée ce jeudi par un arrêt à Rome, où le président chinois doit entériner un partenariat stratégique sur les «nouvelles routes de la soie» avec le gouvernement italien. Ce gigantesque programme d’infrastructures lancé en 2013 vise à ressusciter l’antique route qui acheminait à dos de chameau des produits de l’Empire du Milieu vers l’Europe. Un camouflet pour les Européens qui n’avaient pas été informés de l’imminence de cette signature.

Avant de se rendre à Nice pour un premier tête-à-tête avec Emmanuel Macron, le président chinois a aussi prévu de s’arrêter à Monaco. Cette visite a lieu alors que la Chine cherche à mettre la main sur le premier producteur d’électricité au Portugal et que l’Allemagne refuse d’exclure le géant chinois Huawei du marché de la 5G comme le réclament les États-Unis. Directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) à Paris, Barthélemy Courmont décrypte les dessous de ce déplacement.

En quoi cette nouvelle tournée européenne du président chinois est-elle différente des précédentes?

Le contexte n’est pas le même. L’Europe est affaiblie à cause du Brexit et les pays européens peinent à adopter une position commune sur la question précise des investissements chinois. Le dernier exemple est celui de l’Italie, qui a négocié seule dans son coin une adhésion au projet de nouvelles routes de la soie. Avant, les partenaires européens pouvaient encore prendre leur temps pour essayer de se concerter et réfléchir sur la position à adopter vis-à-vis de la Chine. Là, avec cette nouvelle visite, on a l’impression qu’ils ont le couteau sous la gorge.

La Chine joue-t-elle sciemment des divisions au sein de l’Europe?

Elle y trouve un intérêt. Depuis toujours, la Chine souhaite un accord global avec l’Europe. Faute d’entente au sein de l’Union européenne, elle a développé une stratégie alternative en négociant des accords bilatéraux. Les économies les plus vulnérables ont cédé les premières. La Grèce, le Portugal, les pays d’Europe centrale et orientale ont souscrit les uns après les autres au projet chinois. Il n’y a plus que les grandes puissances et les pays occidentaux les moins dépendants à ces investissements qui tardent à se positionner.

Des OPA comme celle lancée sur le groupe Energias, premier producteur d’électricité au Portugal, ne menacent-elles pas la souveraineté et l’indépendance des États?

La dépendance grandissante à l’égard de l’économie chinoise peut se traduire par une forme, non pas de soumission, mais de bienveillance sur des questions politiques embarrassantes pour la Chine, comme les droits de l’homme ou la situation des minorités. Les pays concernés vont être tentés de se ranger du côté de Pékin. On le voit déjà avec la Grèce, qui ne cache même plus sa volonté de rester totalement silencieuse sur ces sujets.

N’est-ce pas un peu étonnant, cette étape à Monaco?

Le président du pays le plus peuplé de la planète a sans doute mieux à faire que d’aller perdre son temps à Monaco. Peut-être que c’est une manière d’adresser un message à ses partenaires européens et notamment à la France. La prudence de Paris à l’égard du projet de nouvelles routes de la soie irrite Pékin. L’agenda de ce déplacement n’est sans doute pas anodin. Xi Jinping a choisi de se rendre d’abord à Rome, où il va être reçu en grande pompe, puis à Monaco. Cela oblige l’Élysée à organiser la première étape de cette rencontre officielle dans le sud de la France à Nice et donc très loin de Paris. On ne peut pas exclure que ce programme soit imposé pour humilier l’interlocuteur français.

Cette tournée européenne n’est-elle pas une façon d’envoyer un message aux États-Unis et à Donald Trump?

Quand on parle de contexte, on ne peut évidemment pas occulter les négociations en cours avec les États-Unis. La Chine souhaite éviter d’être trop dépendante de l’économie américaine. C’est pour cela qu’elle cherche à développer de nouveaux partenariats plus étroits avec les pays européens. L’émergence de cet axe Bruxelles-Pékin inquiète beaucoup Washington. À voir le nombre de partenaires européens qui se rangent derrière les projets chinois, il est sur le point d’atteindre une masse critique.

Xi Jinping défend le multilatéralisme. N’est-ce pas une manière de camoufler une montée en puissance d’un impérialisme chinois?

Il ne fait que défendre les intérêts de son pays. C’est vrai que le risque de voir les économies les plus vulnérables passer sous la coupe chinoise existe. Mais il ne faut pas diaboliser la Chine. Utiliser ses capacités financières pour accroître son influence sur la scène internationale, ce n’est pas nouveau. Les États-Unis l’ont fait, le Japon à une autre époque, et si les Européens en avaient la capacité, ils feraient la même chose. La différence, ce sont les niveaux d’investissement qui sont inédits et la nature de ce régime qui nous interpelle. Il ne faut pas voir derrière l’offensive chinoise une volonté d’hégémonie mais une affirmation de puissance qui va bouleverser les règles du jeu habituel des échanges mondiaux.

(24 heures)