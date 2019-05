Face à un tueur en série, les démissions s'enchaînent

Les meurtres de sept femmes et fillettes étrangères à Chypre ont entraîné le départ du chef de la police et du ministre de la Justice dans une affaire où les autorités ont été accusées de ne pas prendre au sérieux la disparition d'immigrées.

Cette «première histoire de meurtres en série» à Chypre, selon les médias, a choqué dans cette île méditerranéenne très touristique, où le taux de criminalité est relativement faible.

Le suspect des meurtres, un militaire chypriote âgé de 35 ans et nommé Nicos Metaxas, a été arrêté le 18 avril, quatre jours après la découverte du premier corps. Il a avoué avoir tué cinq femmes et deux fillettes, selon des sources policières.

Les forces de l'ordre ont été accusées de n'avoir pas mené de véritable enquête après les signalements de disparitions, le premier datant de 2016. Le président chypriote Nicos Anastasiades a limogé vendredi le chef de la police Zacharias Chrysostomou, dénonçant «l'apparente négligence et le manquement au devoir de la police dans l'enquête sur des personnes disparues».

La veille, le ministre de la Justice Ionas Nicolaou avait démissionné pour des raisons de «conscience». Quatre corps ont jusqu'ici été retrouvés dans une région minière, au sud-ouest de Nicosie.

- D'autres corps recherchés -

C'est un touriste allemand qui avait découvert le premier cadavre le 14 avril alors qu'il prenait des photographies d'un puits de mine de 150 mètres de profondeur. La dépouille avait été ramenée à la surface après des pluies diluviennes.

La victime a été identifiée comme étant Mary Rose Tiburcio, une Philippine de 38 ans. Le suspect a également dit avoir tué sa fille de six ans mais le corps de cette dernière n'a pas encore été découvert.

These recent events, in EU member Cyprus this time, shld remind policy makers in the #EU and other members of the WTO and the UN of the need to overhaul their policies or lose their jobs. RIP Mary Rose Tiburcio cc @etuc_ces @E_Achtsioglou @mariannethyssen https://t.co/IjvA3jkzEA pic.twitter.com/JQsKkvkzuH