Face aux USA, l'Europe et le Canada ripostent

Guerre commerciale Les Etats-Unis appliqueront ce vendredi d'importants tarifs douanier sur l'acier et l'aluminium, importés de l'UE, selon le secrétaire au Commerce Wilbur Ross. Plus...

Commerce Angela Merkel a fait savoir que l'UE ne restera pas les bras croisés si Trump venait à imposer des taxes punitives aux exportations d'acier et d'aluminium. Plus...

Acier et nucléaire iranien L'UE s'est montrée mercredi «unie» face à «l'attitude capricieuse» des USA et de Donald Trump. Plus...