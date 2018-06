Face aux migrants, Salvini joue au bon et au mauvais flic

Depuis qu’il est devenu ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini alterne sur l’immigration les deux stéréotypes complémentaires de tout feuilleton policier qui se respecte: le méchant et le gentil flic. Dans sa version homme à poigne, il a déclaré: «Les clandestins peuvent préparer leurs valises parce que nous allons les renvoyer chez eux, l’Italie ne sera pas le camp de réfugiés de l’Europe. La Tunisie reverse ses délinquants dans la péninsule et les ONG sont les alliés des passeurs.» Mais dans sa version accommodante, il affirme que «nous n’aurons pas une ligne dure mais une ligne de bon sens, notre premier objectif est de sauver des vies, mon prédécesseur a bien travaillé».

Une situation chaotique

Ce double discours reflète la complexité du problème de l’immigration clandestine dans la péninsule. Durant les cinq premiers mois de 2017, 60 228 clandestins ont débarqué (119 360 pour toute l’année), alors qu’ils n’ont été que 13 430 pour la même période en 2018, soit une réduction de 84%. Cette baisse des flux est le fruit de la politique du gouvernement de Matteo Renzi, consistant à confier la majorité des sauvetages en mer à la garde côtière libyenne, qui ramène les migrants en Libye et non dans les ports italiens. Une politique efficace mais critiquée par les organisations des droits de l’homme, car elle renvoie des hommes et des femmes dans des lieux de détention où ils sont réduits à l’esclavage. En outre, si la route libyenne s’est tarie, le trafic est en train de reprendre depuis les côtes tunisiennes.

La durée moyenne pour l’examen d’une demande de droit d’asile est de neuf mois. Dans l’attente, les immigrés sont accueillis dans des camps ou des structures où ils sont libres de leurs mouvements. Mais il y a dans la péninsule 600 000 migrants clandestins qui n’ont pas droit au statut de réfugié et survivent de petits boulots – beaucoup dans l’agriculture – quand ils ne sont pas enrôlés par la délinquance.

En 2017, les autorités ont émis plus de 36 000 ordres d’expulsion de clandestins, mais seulement 7000 d’entre eux ont été exécutés. L’expulsion dépend en effet des accords passés avec les pays d’origine et elle est coûteuse, car elle nécessite deux policiers accompagnateurs pour chaque clandestin. La facture s’élève à 3000 euros par immigré pour l’Afrique, et à 10 000 pour l’Amérique du Sud ou l’Asie.

Le plan Salvini

Le plan de Matteo Salvini consiste à réduire encore la présence des ONG dans le canal de Sicile, avec les risques que cela suppose si les gardes-côtes libyens ne sont pas en mesure d’intervenir à temps. La durée de l’instruction des dossiers de droit d’asile sera drastiquement réduite. En attendant la réponse de la magistrature, les clandestins devront être consignés pendant dix-huit mois dans des structures fermées pour éviter qu’ils ne s’évanouissent dans la nature. Les expulsions seront plus nombreuses. Comment? Le ministre ne l’a pas encore expliqué. Les fonds destinés à l’accueil, qui font l’objet de nombreux scandales de détournement de fonds publics, seront réduits, et l’accès aux services sociaux, comme les crèches, limités pour les ressortissants non communautaires, même s’ils sont légalement installés en Italie.

La bataille de Matteo Salvini se déplace ensuite en Europe, où même la chancelière Angela Merkel a reconnu que «face à la question de l’immigration, l’Italie a été abandonnée». Rome s’oppose à la réforme du traité de Dublin, qui prévoit l’abandon du principe des quotas de migrants répartis dans les 28 pays de l’Union – principe jamais appliqué – et lie pour dix ans le réfugié au pays par lequel il est entré en Europe.

L’Europe s’interroge

Ce plan, malgré le style peu diplomatique du ministre de l’Intérieur italien, suscite l’intérêt des capitales européennes. La réduction de la durée de l’instruction est une mesure humanitaire, notamment pour les ayants droit au statut de réfugié qui sont ainsi plus rapidement intégrés. L’incarcération des migrants durant dix-huit mois afin d’établir leur identité et leurs droits couperait les routes vers l’Europe du Nord. Enfin, l’accélération des expulsions est une nécessité. Au rythme actuel, il faudrait huitante-trois ans pour rapatrier tous les clandestins présents dans la péninsule. L’Europe pourrait participer économiquement à la politique migratoire de Rome, donnant finalement un signe de solidarité tout en se débarrassant du problème. Une sorte de sous-traitance de la question semblable à celle confiée à la Turquie pour la route des Balkans. Et Rome pourrait obtenir en échange un peu plus de souplesse sur les dérives de ses finances publiques. Realpolitik ou cynisme sur le dos des immigrés? Le débat n’est pas près d’être tranché. (24 heures)