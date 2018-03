Facebook à la question des deux côtés de l’Atlantique

Jean-Cosme Delaloye New York

Jean-Cosme Delaloye New York ABO+

L’invitation a été annoncée sur Twitter par Antonio Tajani, le président du Parlement européen. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, est prié de venir «clarifier» devant les représentants de 500 millions d’Européens le fait que les données personnelles ne sont pas exploitées pour manipuler la démocratie.

Cette invitation fait suite aux récentes révélations du New York Times et The Observer sur l’exploitation des données personnelles de 50 millions d’utilisateurs de Facebook par Cambridge Analytica. Ce cabinet fondé par Steve Bannon, l’ex-conseiller de Donald Trump, était lié à la campagne du président des États-Unis en 2016.

Facebook et Cambridge Analytica font l’objet de vives critiques des deux côtés de l’Atlantique. Lundi soir, la chaîne britannique Channel 4 a diffusé des images tournées en caméra cachée en janvier sur lesquelles Alexander Nix, le patron de Cambridge Analytica, s’est vanté de pouvoir piéger des politiciens. «Creuser est intéressant», a-t-il déclaré à un journaliste de la chaîne qui s’était fait passer pour un émissaire d’une riche famille sri lankaise voulant aider des politiciens.

«Ce qui marche aussi bien, c’est d’aller voir les personnes au pouvoir et de leur offrir une affaire qui est trop belle pour être vraie et de faire en sorte que ce soit filmé.» Alexander Nix a aussi suggéré l’idée d’envoyer des «jeunes femmes au domicile d’un candidat». Cambridge Analytica a réagi dans un communiqué envoyé à Channel 4 dans lequel elle assure que les images ont été «montées» afin de «déformer» la manière avec laquelle la société «mène ses affaires».

Enquête fédérale

Aux États-Unis, les pratiques de Facebook font l’objet d’une enquête de la Federal Trade Commission (FTC). Cette commission cherche à déterminer si Cambridge Analytica a eu accès de manière légale aux données personnelles des utilisateurs de Facebook. Selon le réseau social, ces données ont été obtenues par Aleksandr Kogan, un professeur universitaire qui avait créé une application intégrée dans Facebook. Il a non seulement récolté les profils des 270 000 utilisateurs de l’application, mais aussi ceux de millions de leurs amis.

«Les compagnies d’Internet doivent rendre des comptes et vraiment évaluer leur impact sur les démocraties à travers le monde», estime Nuala O’Connor, la présidente du Center for Democracy Technology à Washington. «Même si l’abus des données n’est pas quelque chose de nouveau, nous voyons désormais à quel point des informations apparemment insignifiantes sur la vie des gens peuvent être utilisées pour déterminer ce qu’ils voient et profondément influencer leur point de vue.»

Pour Tony Coulson, professeur de cybersécurité à la California State University, le marché des données personnelles est «terriblement dérégulé». «Jusqu’ici, nous nous sommes reposés sur la capacité et sur la volonté des médias sociaux et des compagnies d’Internet à s’autoréguler», explique-t-il. «Mais ce n’est pas suffisant pour une société qui carbure aux données. Toutes les 72 heures, le volume de ces données triple.»

En sursis

L’enquête de la FTC pourrait coûter cher à Facebook, qui était déjà en sursis depuis un accord sur la protection des données conclu en 2011 avec la commission gouvernementale. Facebook s’engageait notamment à prévenir ses utilisateurs lorsque le partage de leurs données personnelles sortait du cadre qu’ils avaient défini dans leur profil.

Lundi soir, le New York Times a annoncé le départ d’Alex Stamos. Le responsable de la sécurité des données sur Facebook pourrait quitter ses fonctions d’ici au mois d’août. Il avait recommandé plus de transparence sur les campagnes de désinformation russes sur Facebook pendant l’élection présidentielle de 2016, mais s’était heurté à la résistance de ses collègues. Alex Stamos a reconnu lundi avoir eu des désaccords avec d’autres cadres, mais a affirmé sur Twitter qu’il restait «complètement dévoué à son travail à Facebook». (24 heures)