Facebook a «trahi la confiance» des Européens en permettant l'utilisation à leur insu de leurs données personnelles lors du scandale Cambridge Analytica, ont estimé jeudi les eurodéputés dans une résolution votée à une large majorité.

«Facebook a non seulement trahi la confiance des citoyens de l'Union, mais aussi enfreint le droit de l'Union», écrivent les élus européens dans ce texte non contraignant.

#DebatingEthics @icdppc2018 today. Privacy belongs to everyone. Therefore, the right to protect #personaldata belongs to everyone. The #GDPR allows people to take ownership of this right. full speech here https://t.co/uBtwXbitKE #dataprotection pic.twitter.com/RpBTlOBoud