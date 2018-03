Facebook «savait» depuis 2011

Plainte déposée

Une plainte a été déposée mardi soir en Californie contre Facebook et la société britannique Cambridge Analytica. Les deux entreprises sont accusées d'avoir obtenu sans permission des informations relatives à 50 millions d'utilisateurs du réseau social. Facebook fait aussi face à une campagne de désabonnements.



La plainte en nom collectif déposée devant le tribunal de district de San José constitue la première action en justice intentée contre Facebook pour non-respect de sa politique de protection de la confidentialité depuis que cette affaire a été révélée le week-end dernier par le New York Times et le journal britannique The Observer.



«Chaque utilisateur de Facebook a un intérêt dans cette action en justice et dans le respect de son droit à la vie privée», a déclaré mercredi l'un des avocats de la plaignante, Lauren Price. Celle-ci estime que le détournement de données contrevient à la politique de confidentialité de Facebook, en vertu de laquelle le groupe s'engage à ne partager aucune information sans permission ni notification.