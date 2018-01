Fausse alerte au missile à la télévision nippone

La chaîne publique de télévision japonaise NHK a par erreur publié sur son site internet une alerte annonçant que la Corée du Nord venait de lancer un missile et recommandant aux gens de se mettre à l'abri, avant de reconnaître l'erreur quelques minutes plus tard.

Un bandeau est apparu sur le site internet de NHK à 18h55 locales disant: «Il semble que la Corée du Nord ait lancé un missile. Réfugiez-vous à l'intérieur de bâtiments ou dans le métro».

Cinq minutes plus tard, la chaîne annonçait que la nouvelle était fausse et présentait ses excuses, sans plus d'explication.

JUST IN: Japan's NHK sent out an alert stating that North Korea has launched a missile; however, this was false. pic.twitter.com/luvMgj5ibs — BREAKING NEWS (@NewsAlertHQ) 16 janvier 2018

Days after Hawaii alert gaffe, Japan issues false alarm about a missile launch https://t.co/Il68hoGtka pic.twitter.com/1FkfrRuFwC — Reuters U.S. News (@ReutersUS) 16 janvier 2018

Autre bourde à Hawaï

Cet incident survient quelque jours après une alerte au missile nord-coréen à Hawaï, cette fois envoyée officiellement à tous les portables des habitants et qui s'est révélée sans objet. L'incident a été attribué à une erreur humaine, mais il a fallu quelque 40 minutes pour corriger l'alerte.

Début janvier, toujours au Japon, des millions de Tokyoïtes avaient reçu une angoissante alerte sur leur téléphone les avertissant d'un puissant séisme - une fausse information apparemment provoquée par la survenue quasi simultanée de deux petits tremblements de terre.

Hawaii governor says false missile alert 'will not happen again.' "You have my promise on this." https://t.co/fN2YdL2Al1 pic.twitter.com/cwyYtOJSGa — ABC News (@ABC) 16 janvier 2018

(afp/nxp)