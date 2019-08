Fedor, premier robot humanoïde, file vers l'ISS

La Russie a lancé jeudi pour la première fois dans l'espace un robot humanoïde, Fedor, pour un séjour dans la Station spatiale internationale (ISS) qui doit servir de tests avant des missions plus risquées et plus lointaines. Le robot, qui porte le numéro d'identification Skybot F850, a décollé à bord d'une fusée Soyouz à 03H38 GMT depuis le cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan. Il doit arriver sur l'ISS samedi et y rester dix jours, jusqu'au 7 septembre.

«C'est parti, c'est parti», a lancé le robot au moment du lancement, selon la séquence retransmise à la télévision, reprenant les mots prononcés par Youri Gagarine lors de son départ pour le premier vol d'un homme dans l'espace en 1961. Une autre vidéo diffusée par l'agence spatiale Roskosmos l'a montré à bord de la capsule Soyouz tenant un petit drapeau russe dans la main.

Le robot au corps anthropomorphe argenté mesure 1,80 m de haut et pèse 160 kg. Fedor correspond à l'acronyme de «Final Experimental Demonstration Object Research» et fait référence au prénom russe Fiodor.

Fedor dispose de comptes sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter, qui détaillent sa vie quotidienne, par exemple lorsqu'il apprend à ouvrir une bouteille d'eau. «Je m'en vais accomplir la mission qui m'a été confiée. Que cache encore l'espace?», peut-on lire sur l'un des messages.

Liftoff!????#SoyuzMS14 uncrewed vehicle with a 'droid' #SkybotF850 launched from Baikonur, Kazakhstan. This is a test flight for crewed flights for International Space Station in 2020.

Skybot is sitting in pic9 with zero-G indicator.

(Screenshots from Roscosmos via @NASA TV.) pic.twitter.com/miPE4KUeCI