Femme poignardée en pleine rue à Sydney

La police australienne a arrêté lundi un homme qui a poignardé une femme en pleine rue du centre de Sydney et poursuivi plusieurs autres personnes aux cris de «Allah Akbar», ont déclaré à l'AFP des témoins de la scène.

La police a confirmé l'arrestation de l'assaillant et indiqué que la victime était dans un état «stable».

Citizen's arrest performed on a man who was carrying a knife in Sydney's CBD. https://t.co/jdxOli2X4a #Sydney #7NEWS https://t.co/B9degZOHyq — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) 13 août 2019

Des images diffusées par des médias australiens montrent l'homme qui saute sur le toit d'une voiture en hurlant «Allah Akbar» en brandissant un couteau tout en hurlant «Abattez-moi !».

Police day a man has allegedly stabbed a woman in the back in a seemingly unprovoked attack. The woman is currently being treated by paramedics and being taken to hospital. #Sydney https://t.co/5uGGzyJhHq pic.twitter.com/EOvGUHYmeo — Madison Watt (@madison_m_watt) 13 août 2019

Témoin de la scène, Megan Hayley a précisé à l'AFP que l'agresseur, muni d'un énorme couteau de cuisine, avait poursuivi d'autres personnes dans le quartier d'affaires de Sydney après avoir poignardé une femme.

«Cinq ou six personnes se sont lancées à sa poursuite pour tenter de l'arrêter», a-t-elle ajouté, «et ils ont réussi à l'attraper et à le maîtriser».

Stabbing rampage: Suspected attacker arrested after major Sydney CBD police operation | The New Daily https://t.co/BVQwKgycGO — daniel jackson (@dannynoeljackso) 13 août 2019

(ats/nxp)