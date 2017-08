Feux en Corse: un homme arrêté

Plusieurs feux s'étaient déclarés vendredi soir à Bastia, non loin d'habitations.

Une personne soupçonnée d'avoir allumé cinq incendies vendredi soir à Bastia, dans l'île méditerranéenne française de Corse, a été mise en examen (inculpé) pour «destruction volontaire par incendie» et placée en détention provisoire dimanche soir, a-t-on appris auprès du parquet.

L'homme, né en 1962 et arrêté dans la nuit de vendredi à samedi, a été «mis en examen et placé sous mandat de dépôt criminel pour destruction volontaire par incendie de bois, forêt, plantation, maquis pouvant causer un dommage aux personnes, pour les incendies survenus à Bastia dans la nuit du 11 au 12 juillet, pour conduite sans permis sous l'empire d'un état alcoolique et pour transport d'arme» blanche, a-t-on appris auprès du parquet de Bastia..

A Bastia, plusieurs feux s'étaient déclarés dans la soirée de vendredi, dont certains à proximité d'immeubles d'habitations, et cet homme avait été aperçu «non loin du point de départ du troisième feu», selon des éléments de l'enquête.

L'île est en proie à des incendies importants depuis trois jours. Plus de 2000 hectares de végétation ont brûlé dans le nord de l'île, et près d'un millier de personnes ont été évacuées vendredi soir avant de pouvoir regagner leurs logements samedi.

Depuis mi-juillet, le Sud-Est de la France et la Corse connaissent des incendies à répétition qui ont détruit plus de 9000 hectares de végétation. Plusieurs personnes ont été mises en examen ces dernières semaines dans les enquêtes relatives à ces incendies. (afp/nxp)