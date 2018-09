«Partez maintenant»: les autorités américaines répétaient mercredi ce mot d'ordre pour convaincre les récalcitrants alors que la côte est des Etats-Unis se préparait avec fébrilité à l'arrivée de l'ouragan Florence et à ses effets potentiellement dévastateurs.

Environ 1,7 million de personnes sont concernées par les opérations d'évacuation qui ont débuté mardi en Caroline du Sud, en Caroline du Nord et en Virginie.

Ces trois Etats de la côte atlantique sont les plus menacés par le cyclone, classé en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, avec des vents atteignant 215 km/h. «Le désastre est à notre porte, et il s'apprête à entrer», a averti Roy Cooper, le gouverneur de la Caroline du Nord.

Selon le Centre national des ouragans, Florence progressait vers l'ouest et le nord-ouest à une vitesse de 28 km/h. Il devrait dévier vers le sud-ouest jeudi à l'approche des côtes américaines. «Même s'il devrait faiblir jeudi, Florence est considéré comme un ouragan extrêmement dangereux», a souligné l'institut dans son bulletin de 10h00.

Ouragan «Mike Tyson»

Florence va «être comme un direct de Mike Tyson sur la côte» des Carolines, a pour sa part assuré Jeff Byard, responsable de l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence (Fema). Wilmington, célèbre station balnéaire de Caroline du Nord qui compte un peu plus de 100'000 habitants, devrait être l'une des premières villes touchée et se préparait à l'impact.

Les commerces et les habitations étaient calfeutrés derrière des planches de bois, les supermarchés étaient vidés et les pompes à essence étaient à sec. «Wilmington reste soudée», «Flo, tu n'es pas la bienvenue ici», pouvait-on lire sur la devanture du bar Tavern Law.

Un grand soleil brillait mercredi matin sur la ville dont les rues étaient quasiment désertes à l'heure d'ouverture habituelle des bureaux. «Beaucoup de gens sont partis. Les médias ont parfois tendance à en rajouter un peu», disait à l'AFP Mary Glover après avoir garé son 4x4 pour prendre en photo des messages laissés au feutre sur une planche de bois.

Assis sur un banc, Ken Price profitait du calme avant la tempête. «Les prochains jours risquent d'être assez longs», confiait ce père de famille d'une cinquantaine d'années.

Our job as meteorologists is to get the word out during severe weather. It’s a good sight to see the folks in Wilmington NC are boarding up and taking this hurricane seriously...even providing information for others in the area. #hurricaneflorence pic.twitter.com/xD1uHTgRVU