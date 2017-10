Floride: discours avorté d'un suprémaciste blanc

Le discours de l'une des figures de la droite suprémaciste blanche aux Etats-Unis a été fortement perturbé jeudi sur le campus universitaire de Gainesville, en Floride, par des centaines de manifestants. La ville avait été placée sous haute sécurité et l'état d'urgence décrété dans le comté.

«Va te faire foutre, Spencer!», ont lancé en choeur les manifestants lorsque Richard Spencer, 39 ans, est apparu sur la scène du Phillips Center for performing arts de l'université de Floride (UF), avant d'entonner chants et slogans antiracistes.

It’d be a “better & more beautiful world if people like me are in power” Richard Spencer-this is Trump’s America pic.twitter.com/JXanzoTDQi — Scott Dworkin (@funder) 19 octobre 2017

Après avoir persévéré quelques instants, il a quitté la scène avant de revenir une poignée de minutes plus tard pour tenter de prononcer son discours. «Vous essayez d'arrêter un mouvement qui grossit et qui va résister», a-t-il lancé, au milieu des huées des antiracistes, largement en surnombre par rapport à sa trentaine de supporters. Violentes invectives et insultes de part et d'autre ont ensuite fusé.

Drones, tireurs d'élite et hélicoptères

Les militants antiracistes s'étaient également rassemblés non loin de la salle de spectacle. Un groupe de plusieurs dizaines d'entre eux, munis de pancartes, a scandé des slogans. Des messages plaidant pour la diversité avaient été écrits à la craie sur des trottoirs.

What a day. A lot of people, a lot of opinions, but luckily no significant violence. #RichardSpencer #UF pic.twitter.com/rT0OH552q2 — Haley Wade (@HaleyWadeTV20) 19 octobre 2017

Les alentours du campus ainsi que ses voies d'accès avaient été fermés à la circulation par des camions remplis de sable et les cours prévus près du Phillips Center avaient été annulés. Drones, tireurs d'élite, hélicoptères et des centaines de policiers étaient visibles.

Le gouverneur de Floride Rick Scott avait déclaré lundi l'état d'urgence dans le comté d'Alachua, où se trouve Gainesville, une ville de 130'000 habitants. Il craignait des débordements comme à Charlottesville en août.

Une militante antiraciste avait été tuée par un sympathisant néo-nazi qui a foncé dans la foule avec son véhicule, lors de ces confrontations entre partisans de la suprématie blanche et militants antiracistes. C'est Richard Spencer qui avait mené ce jour-là, comme à de multiples occasions, le cortège des extrémistes de droite et des néonazis. (ats/nxp)