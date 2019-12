Floride: un tireur sur une base militaire tué

Le tireur qui a ouvert le feu vendredi matin sur la base aéronavale américaine de Pensacola, en Floride, est mort, a annoncé le bureau du shérif du comté d'Escambia.

«Le bureau du shérif du comté d'Escambia peut confirmer qu'il n'y a plus de tireur en action sur la base aéronavale de Pensacola. La mort du tireur est confirmée», ont écrit les autorités sur Facebook.

Selon un bilan diffusé par l'antenne locale de la chaîne ABC, cinq personnes ont été blessées.

BREAKING: Military officials are working an active shooter situation at the Naval Air Station in Pensacola, Florida. https://t.co/PzZFI1Wpzv

Cette fusillade rapportée intervient deux jours après qu'un marin américain a tué deux personnes par balle et en a blessé une troisième sur le chantier naval de la base militaire de Pearl Harbor, à Hawaï, avant de se suicider.

Reports of an active shooter at Naval Air Station Pensacola in Florida https://t.co/6HTqlknr60

BREAKING: The Naval Air Station in Pensacola, Florida, has secured its gates following reports of an active shooter, according to a post on the station's Facebook page. https://t.co/JmCIi2wOvR