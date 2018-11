Fox News retire un spot anti-migrants de Trump

La chaîne Fox News, dont plusieurs présentateurs affichent leur soutien à Donald Trump, a retiré de l'antenne un message vidéo électoral de la campagne du président américain, qui dressait un parallèle entre un criminel mexicain et les convois de migrants en route vers la frontière américaine.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G