François devient le premier pape à visiter la péninsule arabique

En atterrissant dimanche à Abu Dhabi, le pape François a entrepris un voyage historique. Pour la première fois, un souverain pontife visite la péninsule arabique, berceau de l’islam. Le pape a répondu à l’invitation du prince héritier des Émirats arabes unis (EAU), Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, à participer à une rencontre interreligieuse sur le thème de la fraternité humaine. L’événement, auquel participeront également des rabbins, est organisé par le Conseil des sages présidé par le cheikh Hamed Al Tayeb, grand imam de la mosquée Al-Azhar du Caire, la plus haute institution de l’islam sunnite.

La journée de lundi sera entièrement consacrée au dialogue interreligieux, thème cher au pape argentin, «constructeur de pont» entre les religions monothéistes mais également attentif au sort des chrétiens d’Orient.

Les Émirats sont plus ouverts que leurs voisins en matière de tolérance religieuse et entretiennent des relations diplomatiques avec le Saint-Siège depuis 2007. Au contraire de l’Arabie saoudite, les chrétiens peuvent y pratiquer leur foi et il existe une dizaine d’églises. Une mosquée y a même été dédiée à Marie, mère de Jésus. Le prince héritier a décrété 2019 «année de la tolérance» et créé un «ministère de la tolérance».

Toutefois, la notion de tolérance n’a pas la même signification à Abu Dhabi qu’à Rome. Les Émiratis sont musulmans et les chrétiens, qui représentent 10% de la population, sont tous des immigrés. La charia est en vigueur et l’apostasie, la conversion à une autre religion, est punie par la peine de mort. Les croix sont bannies des espaces publiques et le Vatican a dû renoncer à en faire figurer une sur le logo du voyage. Les dissidents y sont aussi souvent détenus sans procès.

Peser chaque mot

«Reste que dans le panorama de la péninsule arabique, les Émirats ont une évolution vertueuse, fait remarquer l’un des organisateurs du voyage, qui préfère conserver l’anonymat. Le pape l’a souligné plusieurs fois. Le danger de ce voyage n’est pas dans le dialogue interreligieux mais dans les conflits internes au sein de l’Islam. Le pape devra peser tous ses mots pour ne pas être instrumentalisé.»

Le principal écueil, interne au monde sunnite, est le différend qui oppose les Émirats au Qatar. Les premiers reprochent au second de soutenir le mouvement des Frères musulmans. Protégé par le Qatar, Youssef al-Qardaoui, le chef spirituel de la confrérie, est surnommé à Abu Dhabi «le mufti des terroristes». Il sera difficile de condamner le radicalisme islamique sans heurter le Qatar.

L’autre sujet explosif est le conflit entre sunnites et chiites. Au Yémen, les Émirats et l’Arabie saoudite se battent contre les rebelles houthis soutenus par l’Iran. Une guerre dans laquelle les catholiques sont persécutés et les populations civiles payent un tribut dramatique à ce que l’ONU appelle «la pire crise humanitaire du monde». Dimanche, lors de l’Angélus de la place Saint-Pierre, le pape François a encore appelé au respect d’une trêve et à la distribution de nourriture, notamment pour mettre fin à la famine des enfants.

Le Yémen fait partie du vicariat apostolique de l’Arabie méridionale, le même que les EAU. Le pape François ne pourra pas éviter le sujet. «Mais il le fera certainement dans les conversations privées, explique notre interlocuteur. Évoquer le Yémen depuis le sol des Émirats, qui est un des belligérants, risque d’être considéré comme une prise de position contre les chiites. Or les relations sont déjà moins bonnes avec les chiites qu’avec les sunnites.»

Messe pour les migrants

La journée de mardi sera en revanche entièrement consacrée à la communauté catholique de la péninsule arabique. Le pape dira une messe dans le Zayed Sports City Stadium d’Abu Dhabi. Le stade peut contenir 40 000 personnes mais 130 000 pèlerins sont attendus, en majorité des migrants d’Inde et des Philippines qui travaillent dans la construction. «L’Église du Golfe arabique est une Église de migrants pour les migrants», souligne l’évêque suisse Paul Hinder, vicaire apostolique de la région.

Le prince héritier a fait une exception en autorisant pour l’occasion la présence d’une croix dans un lieu public et a donné un jour férié aux travailleurs pour la célébration de la plus grande messe jamais dite dans la péninsule arabique. Mais au quotidien, les immigrés sont des citoyens de seconde catégorie et leurs droits sont bafoués.

Dans ce contexte délicat, le pape François devra trouver les mots justes pour plaider leur sort sans indisposer ses hôtes.

